傳臉書有50%的假帳戶 股價應聲下跌

據獨立研究機構 PlainSite 在週四 (24 日) 發布的一份報告中指出，分析師計算出臉書 (FB-US) 創辦人兼 CEO 馬克祖克柏 (Mark Zuckerberg) 經常向投資者和公眾謊報該公司的用戶指標，並表示該公司有可能高估了高達 50% 的活躍用戶數量，意即有一半的帳戶是假的。

報告中表示：「臉書一直在向公眾謊報假帳戶的規模，可能超過既有網路用戶的 50%。該公司的的官方指標，包含許多已停止的每季報告，都是自相矛盾甚至是滑稽的。該公司失去了對自家產品的控制。」

消息釋出後，臉書的股價應聲下挫，然而收漲逾 1%。在過去一年中臉書股價下跌了 30%。

臉書股價走勢 (圖: 谷歌)

報告中也指出，假帳戶將可能對臉書的廣告客戶造成幾十億美元的損失，並正以多種方式影響臉書作為社交媒體巨頭的核心地位：

該公司的客戶基於這樣一個事實購買廣告，目標在於定位並向超過 20 億的真實人類推送廣告。然而在某種程度上，帳戶不是真實的，這些投資臉書的公司都是在浪費資金。

假帳戶能靠隨機的點擊或按讚廣告頁面，來躲避反欺詐運算法。由於沒有固定遵循的模式，這些假帳戶可以看起來很真實。這些動作都將欺騙廣告商，但對臉書來說卻會增加營收。

假帳戶經常通過詐騙、假新聞、勒索和其他形式來欺騙臉書上的其他用戶。通常，他們也有可能涉及至政府。

自一年前發生「劍橋分析」的數據醜聞以來，臉書的情況未見樂觀。據先前報導，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 可能對臉書處以「創紀綠的罰款」，原因在於臉書違反了具有法律约束力的保護用户個人數據隱私協議。臉書曾向廣告客戶提供用戶的點擊內容或資訊來進行針對性的廣告行銷，儘管臉書在當時保證不會與廣告客戶分享用戶個人資訊。