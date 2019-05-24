[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 倚強 新昕纖 生泰 台燿 易威 晟楠 富邦美債20年 點晶 謚源 美時 天良 元大美債7-10 力致 東林 強生 南璋 富邦中國政策債 振維 欣厚-KY 寶島科 勝昱 元大美債1-3 天剛 友銓 其祥-KY 萬國通 元大投資級公司債 建榮 達威 德麥 飛寶企業 元大中國債3-5 達威 三圓 中華食 精確 群益15年IG科技債 寶聯通 雙喜 世坤 宏易 群益10年IG金融債 業強 力泰 冠好 唐鋒 國泰投資級公司債 沛波 理銘 萬國通 聯光通 國泰5Y+新興債 沛亨 亞都 新昕纖 通訊-KY 國泰1-5Y高收債 倉和 東凌-KY 聚紡 榮群 富邦全球投等債 奧斯特 明揚 世德 天宇 富邦全球高收債 大綜 綠河-KY 精確 新零售 國泰中國政金債5+ 泰偉 欣泰 百德 恩得利 富邦中政債0-1 華義 瑞穎 李洲 富邦A級公司債 鼎創達 唐鋒 凱柏實業 FH中國政策債 大恭 元炬 凱基中國債3-10 永純 及成 凱基新興債10+ 泓瀚 和進 凱基科技債10+ 雙邦 耀勝 元大AAA至A公司債 台聯電 倚強 群益AAA-AA公司債 天宇 錦明 群益15年IG公用債 唐榮 鑫創 群益15年EM主權債 久陽 廣寰科 FH能源債 強新 點晶 FH新興企業債 松和 斐成 國泰A級公司債 富強 泰谷 群益25年美債 新零售 典範 群益中國政金債 力新 益通 FH20年美債 恩得利 振維 FH中國信用債 李洲 鴻翊 中信高評級公司債 港建 迎輝 中信優先金融債 倚強 研勤 凱基AAA至A公司債 至寶電 欣厚-KY 凱基金融債20+ 原相 兆遠 凱基美債25+ 錦明 太欣 國泰A級金融債 佳穎 系統電 國泰A級科技債 雙鴻 天剛 國泰A級公用債 幸康 世紀 富邦中國投等債 上詮 華容 富邦金融投等債 昇達科 建榮 元大10年IG銀行債 先益 立衛 元大10年IG電能債 泓格 天揚 FH公司債A3 博磊 鈺創 FH次順位IG金融債 盈正 佳總 FH美元信用債1-5Y 晟楠 合正 群益A級公司債 元創精密 金利 群益AAA-A醫療債 晶達 寶聯通 中信美國公債20年 世紀 凱鈺 中信中國債7-10 友銓 德宏 中信中國美元IG債 立衛 合邦 B新光美債1-3 凱鈺 萬旭 B新光美債20+ 通泰 久正 第一金美債20+ 三聯 全譜 第一金金融債 10+ 合邦 易通展 第一金科技債 10+ 亞元 茂迪 永豐10年A公司債 訊達 安鈦克 永豐15年金融債 撼訊 元隆 合世 順發 沛亨 易威 亞銳士 九暘 天良 亞通 凱碩 南璋 慶生 全達 勝昱 元隆 奧斯特 萬國通 廣錠 保銳 飛寶企業 神盾 越峰 精確 長科 商丞 宏易 勁豐 英格爾 唐鋒 光菱 士開 聯光通 鑫龍騰 昇益 通訊-KY 三圓 志嘉 榮群 力泰 富裔 天宇 理銘 燦星旅 新零售 惠普 富驛-KY 恩得利 安心 劍湖山 李洲 漢來美食 德記 凱柏實業 富驛-KY 泰偉 元炬 易飛網 華義 及成 亞都 昇華 和進 老爺知 得利影 耀勝 滿心 鼎創達 倚強 東凌-KY 愛地雅 錦明 紅馬-KY 邦泰 鑫創 關中 廣寰科 大展證 點晶 誠品生活 斐成 得利影 泰谷 時報 典範 琉園 益通 旭然 振維 益張 鴻翊 捷必勝-KY 迎輝 大地-KY 研勤 綠河-KY 欣厚-KY 霹靂 兆遠 花王 太欣 欣雄 系統電 欣泰 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 久正 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富旺 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 愛地雅 邦泰