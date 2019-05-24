盤前財經大事搶先讀2019年5月24日。

今日操盤前瞻

日本公布公布 3 月經濟領先指數

英國公布 4 月零售銷售

法說會：華夏

股東會：中石化、華新、超豐、融程電、如興、立積、達興材料、中租 - KY、亞翔、定穎、昇陽半導體、信義

紐約匯市—全球經濟風暴 市場湧向避險 美元一度登 2 年最高

週四交易，歐洲和亞洲充斥經濟與政治的不確定性，拖累歐元和人民幣，令美元一度觸及 2 年來最高水準，且日圓上漲 0.5%。閱讀全文...

貴金屬盤後─貿易僵局持續 全球股市重挫 黃金收高 11.20 美元

黃金期貨週四收高，並創一週收盤高點。預期中美貿易僵局曠日持久，全球股市下跌，支撑了黃金走高。閱讀全文...

〈美擬封殺陸安控廠〉新漢 IP CAM 業務迎貿易戰轉單 今明兩年業績看俏

外傳美擬封將中國安控廠納入黑名單，工業電腦廠新漢 (8234-TW) 董事長林茂昌表示，從美中貿易戰以來，就有看到 IP CAM(網路攝影機) 轉單陸續浮現，法人則預估，今年新漢 IP CAM 應用可望年增 2 成，明年更上看 4-5 成。閱讀全文...

又有大咖回台投資 和碩等 6 企業回台擴產 累計金額突破 3100 億元

經濟部投資台灣事務所今 (23) 日宣布，核准 6 件廠商回台投資案，合計投資金額共 221 億元，其中最受矚目的莫過於，全球第二大電子代工廠和碩聯合科技將斥資 149 億元在台擴產投資，統計今年以來，台商回流投資金額已突破 3100 億元。閱讀全文...

華為風暴橫掃台股外資大砍台積電、鴻海 三大法人賣超台股 132 億元

華為風暴橫掃台股，台積電與鴻海成外資砍殺標的，大盤今 (23) 日帶量下殺重挫 148 點，收在 10308.37 點，成交量 1177.46 億元，三大法人賣超 132.73 億元。閱讀全文...