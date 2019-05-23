科技戰拖累！亞洲三大科技龍頭蒸發1700億美元

中美貿易戰升級為科技戰，連帶使得新興市場科技公司受到衝擊。包括台積電在內的三大科技巨頭，市值蒸發金額高達 1700 億美元，相當於一間金融公司的總市值。

統計整體 MSCI 新興市場股票指數本月已大跌 8.4%，不僅吃掉今年漲幅，指數已回到去年 10 月份水準。

資料來源: Bloomberg

其中，MSCI 新興市場指數中最大的三家成分股，分別是騰訊科技、阿里巴巴以及台積電，統計 5 月份，這三家公司市值合計就蒸發了 1700 億美元，金額相當於香港匯豐控股公司一家的市值。

受到華為風暴影響，今 (23) 日晶圓代工龍頭台積電收在 230 元低點，下跌 3.36%，跌幅創今年 1 月以來最大，因投資人擔心英國大廠 ARM 與華為間的停止合作，將對台積電供應鏈帶來衝擊。

騰訊控股公司今 (23) 日則下挫 3.8%，在上一季繳出差強人意的財報之後，股價就開始一路走跌，統計自上個月個高點以來，已下挫近 18%。

儘管美國商務部週一 (5/20) 核發華為有效期達 90 天的臨時許可證，避免中斷現有的網路與設備運作，然包括日本、英國等國家大廠已紛紛表態分手華為。預期中國電信巨擎華為的紛爭，在目前中美貿易談判未果下，將持續成為爭議，且連帶影響到其他科技產業的供應鏈。