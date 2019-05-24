勞退基金代操傳撥款210億元 進場建倉標的瞄準三王

外資 5 月以來在台股大賣超 1153 億元後，今 (24) 日早盤市場傳出勞退基金的 107-2 標案的 420 億元於 5/20 開標後，7 家得標業者在今天撥款 210 億元，證券分析師張陳浩指出，以目前的台股走勢而言，業者建倉標的應在台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 及鴻海 (2317-TW) 為主。

其次，在 5 月以來中美貿易衝突局勢升高，華為遭美國節節進逼封殺之下，蘋果目前的處境不確定性升高，張陳浩認為，韓國三星概念股也可能是代操業者建倉布局的另一區塊。

市場今早傳出，包括統一、野村、群益、安聯、國泰、施羅德、復華等 7 家得標 420 億元勞退基金 107-2 標案的代操業者，每家可獲得 60 億元資金，而今天先撥款 210 億元，將可挹注台股資金活水。

張陳浩分析，就新得標代操業者而言，包括台積電、大立光及鴻海的跌幅已經夠深，如台積電股價從 270 元的波段高點下殺到 230 元，跌幅已達到 14.82%，此時的台積電應屬新進代操業者逐步建立倉位、布局的重要標的。

張陳浩進一步指出，台積電今天早盤的買盤強勁，股價緩步推升，也意味在此築底的味道出現。