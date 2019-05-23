〈華為風暴〉蘋概三王也成受災戶 台產業受衝擊一覽

華為遭美國大動作圍堵，美企也紛紛停止對華為軟硬體的供應，華為網通設備、手機出貨將面臨挑戰，將衝擊供應鏈。不過目前台廠商，多表態營運不受影響，或是未間接供貨給華為。

台積電

華為旗下的海思是台積電客戶中，僅次於蘋果的第 2 大客戶，若華為晶片核心技術遭美國斷炊，恐重創台積電訂單。不過台積電表示，在符合盡職調查的前提下，不會改變現有對華為產品的出貨方式，下半年晶圓出貨、或對客戶提供技術這兩個層面，也不會有重大改變，且不影響第 2 季財測。

鴻海

華為手機多為鴻海旗下子公司富智康代工，而現在日本電信商 NTT docomo、軟銀等考慮取消或是延後華為新機推出；英國電信商 Vodafone 也宣布暫停華為 5G 手機預購；國內電信 5 大電信中華電、台灣大、遠傳、亞太電、台灣之星也表態，現有存貨賣完將不再進貨，手機銷量銳減，恐將衝擊鴻海營運。

另外，根據日媒報導，鴻海旗下工業富聯 (FII) 主要邦華為組裝通訊機器等產品，占華為營收約 10%，華為電信設備若無法出貨，營運面臨挑戰。對此 FII 表示，不評論客戶，目前在通信網路、雲服務與存儲設備市場，全球比重達 30% 至 40% 以上，市場競爭格局的變化，對營運影響非常有限。

大立光

大立光主要供應華為手機的鏡頭模組，雖然市場現在對華為手機銷售看法保守，據了解，由於第 2 季是非蘋手機出貨的旺季，大立光認為，即使華為手機銷售出現雜音，仍維持「5 月比 4 月好」的看法。

砷化鎵族群

美國射頻元件大廠 Lumentum、Qorvo 紛紛宣布，將停止供貨給華為，目前美三大射頻元件廠中僅剩 Skyworks 未表態。而台廠穩懋、環宇 - KY、宏捷科等為上述廠商砷化鎵代工廠，營運恐面臨衝擊。不過穩懋表示本季展望不變、宏捷科也認為衝擊不大。

光通訊族群

光通訊業者雖然多指出間接出貨給華為，像是聯亞就表示，並未直接供貨給華為，營收占比也僅約 5-10%、波若威也指出華為是間接客戶，營收占比並非外傳 3 成；華星光也否認有重大影響。不過雖然業者紛紛表態自清，市場還是擔憂若華為遭封殺，光通訊供應鏈難免也會間接受到影響。

散熱族群

雙鴻、奇鋐以及泰碩，為華為手機或是通訊設備散熱主要供貨廠商，華為若遭禁，訂單勢必將受到衝擊。但市場看好幾家散熱廠同時也有三星訂單，若華為手機遭到封殺，三星可望出現轉單效益，可望支撐相關供應鏈營運表現。