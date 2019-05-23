【華冠投顧】幸運星-反彈不敵外資提款匯出……台股再破底！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：5483 中美晶、1809 中釉、6147 頎邦、2317 鴻海、2330 台積電

【前言】本波台股 5/13 開始反彈…… 不敵外資不斷提款匯出…… 台股打底失敗再破底！！

美國商務部封殺華為後國內數家電信不賣華為手機，安謀也中止和華為的業務合作，日本 NTT、微軟…… 等廠商跟進，美股因此下挫，道瓊跌 100 點，費半再度重挫 2.12%【華為旗下的海思晶片就是用安謀架構設計的】。影響最大的是幫海思代工的 2330 台積電跳空破底，其他權值股 3711 日月光投控、3008 大立光、2474 可成及 2317 鴻海…… 均重挫，台股跳空大跌百點，且收盤大跌 148 點，成交量 1,180 億。OTC 指數方面，6147 頎邦、3081 聯亞兩檔華為概念股直接摔跌停，電子股均弱，收盤大跌 1.06%，成交量 288 億。合計上市櫃今日上漲檔數 340 家，下跌檔數 1,121 家（僅 4 家跌停）……

逆勢上漲的股票集中在 5/13 起老師節目送的飆股，如領頭羊 5483 中美晶、3691 碩禾、2406 國碩、1809 中釉、4943 康控 - KY、2207 和泰車…… 恭喜專心收聽節目的鐵粉買到持續賺到！！老師的節目要專心聽…… 好事自然會發生……

華為禁制令再發酵，弱勢股多偏華為概念股，如 3081 聯亞、6147 頎邦、6552 易華電、8046 南電、5349 先豐、3037 欣興、6153 嘉聯益、6510 精測、3711 日月光投控、2449 京元電、3008 大立光、3034 聯詠、2456 奇力新等。其他弱勢股有 4564 元翎、2474 可成、4927 泰鼎 - KY、3576 聯合再生等……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。