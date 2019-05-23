台股盤後－華為風暴持續擴大 三王領跌重挫148點 創波段新低

美中貿易戰越演越烈，美國擬擴大對中國關鍵技術管制，美股四大指數同步跳水，台股權值三王台積電、大立光與鴻海今 (23) 日全部走跌，華為風暴延燒推累大盤帶量下殺，大盤重挫 148.55 點，收在 10308.37 點，創下波段新低，成交量 1177 億元。

美國接連對中國出重拳，繼華為事件後，再度對中國 5 家企業出手，包括對影像監控產品製造商海康威視納入黑名單，拖累電子科技類股走疲，包括光電、半導體與電子等族群同步重跌，光電大跌 4% 以上，半導體與電子也有 2.5% 的跌幅。

華為風暴持續發酵，多家企業跟進宣布與華為暫停業務來往，拖累相關供應鏈表現，半導體龍頭台積電今天帶量重挫，爆出 5.8 萬張成交量，股價下跌 3.3%，股價收在 230 元，跌破 5 日、10 日短期均線，半年線與年線也同步宣告失守。

光學鏡頭大廠大立光今天也有將近 7% 的跌幅，拖累光學族群股價跟著臉綠，玉晶光下跌超過 2%，揚明光與先進光也有 1% 以上的跌幅。

華為概念股今天依舊是盤面砍殺重點，包括聯亞與頎邦大跌 9% 以上，聯亞更直接跌停鎖死，欣興跌逾 7%、聯詠與嘉聯益分別各有 6%、5% 以上的跌幅、另外，合勤控、楠梓電、國巨與正崴等個股也遭賣盤重擊，股價一片慘綠。

而美國出手擬將中國安控大廠海康威視列為黑名單，讓台廠安控業者可望受惠轉單效應，激勵股價走高。奇偶股價直奔漲停，收在 35.3 元，指標大廠晶睿開高走低，盤中拉回整理小跌 0.39%，呈現平盤整理。另外，昇銳也大漲逾 4%，慧友、陞泰、彩富也有 1% 以上的漲幅。

展望後市，分析師指出，美國接連對中國出手，美中貿易戰目前看起來暫無休兵的可能，台股能否止跌，需看龍頭股台積電走勢，在美中貿易戰風暴尚未停歇前，建議短線仍先觀望為佳，避開半導體、手機與電子相關族群等重災區。

