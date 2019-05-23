〈觀察〉貿易戰變科技戰 全球電子供應鏈是否重新洗牌？

美國大動作封殺華為，從 Google 開出第一槍，90 天後將禁止授權合作，愈來愈多家廠商表態，將暫停對華為供貨或終止合作計畫，貿易戰演變成科技戰，在美國引爆後，已開始燒向亞洲，再打下去，是否造成全世界供應鏈的重新布局值得關切。

Google、美商 Lumentum 之後，晶片設計商安謀 (ARM) 都已暫停與華為的業務往來，安謀對華為所有支援與合約都喊卡；美射頻元件廠 Qorvo 也停止供貨新品給華為，目前美企三大射頻元件廠僅剩 Skyworks 尚未表態，而台系砷化鎵供應鏈恐受牽連。

不只美國，英國電信龍頭 BT 旗下的 EE，下周將推出英國第一個 5G 網路服務，但不會支援華為 5G 新機。英國電信商伏德風 (Vodafone) ，也因擔憂華為 5G 智慧手機存在不確定性，採取觀望態度，將暫時中斷 Mate 20X 預購。

我國五大電信商也對華為開槍，目前已上架的華為手機雖然會繼續銷售，但存貨賣完就將暫不進新貨，後續的新產品進度，則看華為的策略。

燒向亞洲的不只台灣，日本電信商也暫緩銷售新機，軟銀 (SoftBank) 和 KDDI 宣布延後本月搭配服務推出的華為新手機 P30 lite；NTT docomo 也正在討論停止接受華為手機預約。

華為四面楚歌，也讓貿易戰演變成科技戰，且科技戰愈來愈升溫，中長期來看，如果說美中科技戰戰況持續，恐怕會逼得台灣供應鏈廠商必須選邊站，是否進而造成全世界供應鏈的重新布局與改變，大家都睜大眼睛在看。