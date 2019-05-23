【華冠投顧】台股下跌-148點再破前低!後勢如何看待?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、4994 傳奇、5457 宣德、6533 晶心科

台股盤勢分析:

壓縮的小皮球

華為風暴再起，台北股市早盤下跌 + 53 點開出，受到台積電持續重挫的影響下，指數開低走低，一度大跌 - 167 點；中盤過後，低檔買盤開盤轉強，指數跌幅縮小，終場下跌 - 148 點作收，收在 10308 點，成交量 1180 億。

台股在年線築起的『多方平台』，今天在『華為風暴』的升溫下，加權指數正式失守年線。只是看待今天的破底，武傑倒是認為盤勢只是『壓縮的小皮球』。基本上從籌碼面來看，外資已經在 10400 點附近大賣 810 億；顯然黑手的頭已經洗下去了，就算台股受到『消息面』利空打壓。預料等待『消息面』利空淡化後，台股隨時會出現報復性強彈。

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3356 奇偶、6533 晶心科、1736 喬山、3128 昇銳、1464 得力、4943 康控 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6552 易華電、6147 頎邦、8046 南電、4119 旭富、2404 漢唐、3017 奇鋐… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。