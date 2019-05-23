【日盛投顧】支撐下移至半年線附近

◆盤勢分析

1.ARM 的 IP 可能不再支援華為，進一步衝擊華為供應鏈，週四台股開低走低震盪，最高點 10,404 點未收復 10 日線（10,484 點）、季線（10,645 點）及月線（10,719 點），最低點 10,289 點創波段低再度失守 5 日線（10,403 點）及年線（10,436 點）但仍守穩半年線（10,232 點），此次創低不似前面兩個低點 10,363 點的收長下影線及 10,342 點的長紅棒，反而出現長黑 K 棒，終場指數下跌 148.85 點，跌幅 1.42%，收在 10,308.37 點，成交金額為 1,181.46 億元，約當於 5 日均量（1,169 億元）及 20 日均量（1,190 億元）。三大法人合計賣超 132.73 億元：外資賣超 110.25 億元、投信賣超 8.44 億元、自營商賣超 14.05 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於大盤止穩。

（2）、均線：支撐為半年線附近，壓力為年線至季線。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（13）位處超賣區，短期弱勢但醞釀反彈。

3. 櫃買指數跌幅 1.07%，收在 131.53 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 128 點附近，壓力為年線（136 點）附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值（17）位處超賣區，跌深後將有機會反彈。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、遊戲、太陽能、金融、生技等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、系統整合、高殖利率、越概、生技、內需、自行車、高爾夫球相關、金融等。

半導體、安控、越概、生技、內需、高爾夫球相對抗跌

1. 半導體：全球封測前十大第一季僅有 2449 京元電、6147 頎邦營收年成長為正數，IC 設計重點股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、6462 神盾、8081 致新、6533 晶心科、4919 新唐、3545 敦泰、5351 鈺創等，任天堂有望進軍大陸市場，供應鏈 2337 旺宏、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力。

2. 安控：美國可能對陸廠發出禁令，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

3. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、5288 豐祥 - KY 等。

4. 生技：生技業擁政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 4162 智擎、3176 基亞、1762 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、1701 中化、4108 懷特、6461 益得、6497 亞獅康 - KY、醫材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、3205 佰研、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、運動器材 1736 喬山、臍帶血 1784 訊聯等。

5. 內需：選股方向可朝運輸 / 汽車的 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、2207 和泰車、食品 1215 卜蜂、超商 2912 統一超、5903 全家、環保 8341 日友、綠能 3023 信邦、清潔用品 1730 花仙子、營建 2520 冠德、生命事業 5530 龍巖等族群及個股。

6. 高爾夫球：伍茲重返榮耀，高爾夫球運動再起，指標有 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安等。

7. 藍芽耳機：產品價格進入需求量爆發的甜蜜點，相關公司如 3227 原相、2379 瑞昱、2454 聯發科、5272 笙科、6202 盛群、4919 新唐、6568 宏觀、2439 美律、6217 中探針、2340 光磊、2356 英業達、4915 致伸、2367 燿華、6558 興能高、3376 新日興等長線可望受惠。

8. 高殖利率：股利政策近期為市場關注焦點，可留意如 2404 漢唐、2886 兆豐金、台塑三寶、1101 台泥、1102 亞泥、2501 國建、2204 中華、2707 晶華等。