〈永豐金法說〉新台幣31.5元為短線滿足點 美元會轉弱、現在不要搶進

永豐金控 (2890-TW) 今(23)日召開第一季法說會，永豐金首席經濟學家黃蔭基發表對美中貿易戰看法，他表示，新台幣近期跌幅已深，貶到 31.5 元已經達到短線滿足點，預期下半年美元可望轉弱，建議投資人暫時觀望，不要在這時搶進美元。至於台股，波段跌幅至少已達 8 成，預估台股萬點有守。

黃蔭基認為，美中貿易戰有三個「一定」，首先，貿易戰一定會持續延長，其次全球經貿一定受到衝擊，第三是全球央行一定會強力救市；所以短線大家不要期待貿易戰會很快結束，只能希望不要惡化。

黃蔭基表示，此次中美貿易戰將 2000 億美元關稅提高到 25%，對今年中國經濟成長率 (GDP) 影響約 0.5%，對美國 GDP 影響約 0.06%，對台灣 GDP 影響約 0.15%。

談到匯率，黃蔭基表示，近期美元強勢，除了美中貿易戰影響外，第二季是歐元區經濟谷底，導致歐元疲弱，也是美元走強原因之一，但第三季歐元區經濟會復甦，帶動歐元反彈，因此預估美元下半年可望轉弱。

黃蔭基進一步指出，新台幣近期跌幅已深，加上預期下半年美元轉弱，貶到 31.5 元已經達到短線滿足點，對於美元投資者來說，建議暫時觀望，不要在這時搶進美元。

而台股部分，黃蔭基表示，雖然外資持續賣超，但目前波段跌幅至少已經跌掉 8 成，離谷底已不遠，尤其明年美國、台灣都要總統大選，在選前政府都會想辦法拉高股市，加上台股在全球央行救市、資金充沛環境下，預估萬點應該有守。