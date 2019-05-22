新聞

為貿易戰最糟糕情境備戰 外匯策略師早做準備

※來源：彭博資訊
(圖片:AFP)
(圖片:AFP)

【彭博】-- 隨著美中之間貿易戰言論的升級，而且沒有任何恢復談判的計畫，外匯策略師正在研判其對匯市的影響。

美國銀行認為，隨著投資者逃離風險資產，日圓走強，並推薦相關的歐元 - 日圓交易。高盛警告稱，從歐元南非蘭特和智利披索的貨幣可能會被推向火線。而西太平洋銀行認為債券是一個安全的押注。

「這可能是這個市場中最未得到充分認識的事情之一 -- 這個關於貿易緊張形勢對外匯影響的問題，」Pictet Wealth Management 駐日內瓦的經濟學家 Thomas Costerg 稱。

隨著貿易戰影響蔓延，一些亞太地區的匯率已經受到了影響，逐漸接近關鍵技術水平。韓元美元在過去一個月下跌約 4％，澳元美元正在接近 1 月閃崩低點 0.6741。印尼盾幾乎悉數回吐了今年以來的漲幅。

最大的輸家

「如果情況加劇，台灣和南韓將損失最大，」西太平洋銀行駐紐約的外匯策略主管 Richard Franulovich 說，韓元人民幣以及台幣澳元加元，「都暴露無遺」，歐元 「將大幅下跌」。對於下行保護，他建議做空這些貨幣或擁有其市場中的債券。

(圖表取自彭博)
(圖表取自彭博)

即便如此，Franulovich 也表達了市場的普遍共識，即對美國和中國最終將達成「某種協議」。

美國銀行的外匯團隊上周建立了三個月期賣權價差期權，做空歐元日圓匯率，認為在美中無望快速達成協議的情況下，投資者將尋找一個避風港。

「市場年初面臨的所有不確定性和相關風險幾乎仍然存在，並且在某些情況下變得更糟，」 美國銀行 G10 外匯策略負責人 Athanasios Vamvakidis 在報告中寫道。「這一切都讓外匯市場極具挑戰性。目前，我們認為短期內情況可能會惡化。」

高盛全球外匯和新興市場策略聯席負責人 Zach Pandl 表示，他認為貿易緊張局勢可能蔓延至包括歐元南非蘭特和智利披索在內的貨幣。他認為歐元尤其面臨下行風險，稱應該會在短期內從目前的 1.1164 美元附近跌至 1.10 美元

背後潛伏有人民幣貶值的風險。如果中國推進從 6 月 1 日開始對大約 600 億美元美國進口產品提高加征關稅稅率的計畫，而美國又不取消自己一方 25％的關稅，「中國允許人民幣貶值就有了明顯的動力」，美國銀行的 Vamvakidis 稱。「考慮到目前的情況和風險，即使樂觀主義者也需要考慮人民幣風險情境。」

Pictet 的 Costerg 建議關注一項變數。由於目前關注中美貿易僵局，川普政府與歐洲和日本在汽車貿易方面存在的爭端被暫時擱置了。但他說，美國對歐洲和日本的關稅徵收可能打開全面保護主義的大門。

「這可能會很凌亂，」Costerg 說。「貿易肯定會對外匯市場產生影響，市場波動將加劇。」

留言載入中...

相關新聞