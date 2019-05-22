為貿易戰最糟糕情境備戰 外匯策略師早做準備

【彭博】-- 隨著美中之間貿易戰言論的升級，而且沒有任何恢復談判的計畫，外匯策略師正在研判其對匯市的影響。

美國銀行認為，隨著投資者逃離風險資產，日圓走強，並推薦相關的歐元 - 日圓交易。高盛警告稱，從歐元到南非蘭特和智利披索的貨幣可能會被推向火線。而西太平洋銀行認為債券是一個安全的押注。

「這可能是這個市場中最未得到充分認識的事情之一 -- 這個關於貿易緊張形勢對外匯影響的問題，」Pictet Wealth Management 駐日內瓦的經濟學家 Thomas Costerg 稱。

隨著貿易戰影響蔓延，一些亞太地區的匯率已經受到了影響，逐漸接近關鍵技術水平。韓元兌美元在過去一個月下跌約 4％，澳元兌美元正在接近 1 月閃崩低點 0.6741。印尼盾幾乎悉數回吐了今年以來的漲幅。

最大的輸家

「如果情況加劇，台灣和南韓將損失最大，」西太平洋銀行駐紐約的外匯策略主管 Richard Franulovich 說，韓元和人民幣以及台幣、澳元和加元，「都暴露無遺」，歐元 「將大幅下跌」。對於下行保護，他建議做空這些貨幣或擁有其市場中的債券。

(圖表取自彭博)

即便如此，Franulovich 也表達了市場的普遍共識，即對美國和中國最終將達成「某種協議」。

美國銀行的外匯團隊上周建立了三個月期賣權價差期權，做空歐元兌日圓匯率，認為在美中無望快速達成協議的情況下，投資者將尋找一個避風港。

「市場年初面臨的所有不確定性和相關風險幾乎仍然存在，並且在某些情況下變得更糟，」 美國銀行 G10 外匯策略負責人 Athanasios Vamvakidis 在報告中寫道。「這一切都讓外匯市場極具挑戰性。目前，我們認為短期內情況可能會惡化。」

高盛全球外匯和新興市場策略聯席負責人 Zach Pandl 表示，他認為貿易緊張局勢可能蔓延至包括歐元 、南非蘭特和智利披索在內的貨幣。他認為歐元尤其面臨下行風險，稱應該會在短期內從目前的 1.1164 美元附近跌至 1.10 美元。

背後潛伏有人民幣貶值的風險。如果中國推進從 6 月 1 日開始對大約 600 億美元美國進口產品提高加征關稅稅率的計畫，而美國又不取消自己一方 25％的關稅，「中國允許人民幣貶值就有了明顯的動力」，美國銀行的 Vamvakidis 稱。「考慮到目前的情況和風險，即使樂觀主義者也需要考慮人民幣風險情境。」

Pictet 的 Costerg 建議關注一項變數。由於目前關注中美貿易僵局，川普政府與歐洲和日本在汽車貿易方面存在的爭端被暫時擱置了。但他說，美國對歐洲和日本的關稅徵收可能打開全面保護主義的大門。

「這可能會很凌亂，」Costerg 說。「貿易肯定會對外匯市場產生影響，市場波動將加劇。」