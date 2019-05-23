紐約匯市—失序脫歐陰霾壟罩 英鎊跌至今年最低水準

週三 (22 日) 交易，英鎊兌美元下跌至貼近今年以來最低水準。數據顯示英國 4 月份核心通膨加速至年率 2.1%，超過了英國央行設定的 2% 目標，增加央行升息壓力。

英鎊跌至貼近今年最低水準

英國首相梅伊提出其脫歐協議的第四度投票計畫，但該計畫似乎在國會的吸引力不大。梅伊週二提出二次公投的選擇，以期換取國會通過她的脫歐協議。

據報導，英國下議院領袖 Andrea Leadsom 週三以不滿梅伊脫歐計畫為由，宣布辭職，英鎊仍然承壓。

Leadsom 在宣布辭職的信中提到，「明日起我不能再履行我作為下議院領袖的職責，我無法宣布內含我根本反對的新元素之法案。」

她在推特上表示，「我非常遺憾並懷着沉重的心情決定辭去政府的職務。我不再相信我們行事的方法將真正地落實公投的結果。」

英國媒體《衛報》報導，梅伊下台後，Leadsom 預計成為接班人。

失序脫歐的恐懼讓英鎊大跌，美元兌英鎊上漲 0.4%，自週二 1 英鎊兌 1.2706 美元下降至 1.2660 美元。

ICE 美元指數上升 0.02% 至 98.077，盤旋在 98 關卡，根據 FactSet，這是 4 月 26 日以來最高水準，似乎無視 Fed 會議紀錄。

週三公布 Feb 今年 4 月 30 日至 5 月 1 日召開的會議之會議紀錄，顯示 Fed 官員預期，Fed 將持續「一段時間」對利率抱持耐心。部分 FOMC 成員預期，通膨遭壓抑的狀況可能是暫時性的，但倘若物價在未來幾季沒有出現上升跡象，通膨預期會有困在 2% 以下的風險。

除了 Fed 的聲明，中美貿易戰也讓美元受益，市場看重美元避險能力，在中美彼此關稅稅率增加之際，美元可望兌人民幣上漲。

週三離岸人民幣、在岸人民幣兌美元大致持平，1 美元可買 6.924 離岸人民幣、6.9022 在岸人民幣。週二稍晚約 6.9023 在岸人民幣兌 1 美元。

加元週三下跌 0.19％，跌破 1.3350，吐回週二漲幅。週二因市場對 USMCA 核准和貿易商譽而上漲。

3 月零售銷售數據優於預期，刺激加元兌美元暫時上漲。隨後，加元與原油期貨價格走勢正相關，由於美國原油庫存意外連續 2 週增加、中美貿易戰削弱能源需求等原因，原油收跌，WTI 原油收創近 3 週最大跌幅，加元也轉而下挫。