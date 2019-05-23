英國超級不妙！英鎊跌不停 直探3年前脫歐公投低點

英國首相梅伊數度提出脫歐協議計畫，但都沒能獲得國會同意；現在梅伊下台在即，英國還沒找到出路，英鎊投資人已經快要扛不住，信心流失，撤回資金愈來愈多。

《彭博社》報導，英國政治動盪與脫歐疑雲，為英鎊帶來沉重壓力。不少投資機構都已開始削減英鎊部位，或是場邊觀望事態發展。隨著下議院領袖宣布辭職，國會議員要求梅伊放棄協議早日下台，英國無序脫歐的可能性又重新浮上台面。

英鎊周四 (22 日) 跌到將近 1.26 美元水位，是 4 個月以來最低；英鎊兌歐元也出現有史以來最長走跌區段。投資人擔心未來的新首相可能宣布無協議脫歐，或是提前大選。

周五亞洲時間，英鎊兌美元一度貶至 1.2607；台北晚間 8:15，英鎊收復部份貶勢，下跌 0.18% 報 1.2642 美元。

(圖: Bloomberg)

百達投顧 (Pictet Asset Management SA) 基金經理人表示，已經把英鎊部位削減至 18 個月以來最低，因為市場雖然已經消化了梅伊下台的消息，但他們認為，如果疑歐政治家 Boris Johnson 擔任新首相，還會造成一波衝擊。

今年前 4 個月，英鎊走勢傲視 G10 國家，但在 5 月卻重摔到底。從 2016 年 6 月英國脫歐公投後，英鎊至今已經貶值 15%。而投資人為了避險，英國公債價格飆升，10 年期英債殖利率周四跌破 1%。

百達投顧與天達資產管理 (Investec Asset Management) 的經理人都認為，英鎊正在下測 2016 年低點，如果無協議脫歐或提前大選，有可能貶破 1.2 美元。

天達認為，如果英鎊短期要有利多，得看本週歐洲議會選舉中，親歐政黨能不能增加席次，或是英國國會通過梅伊的脫歐協議。而天達經理人在 2 月就結清英鎊部位，現在正在觀察。

三菱日聯銀行 (MUFG Bank) 外匯策略師認為，市場現在關注的，都是梅伊下台後事態會如何演變。三菱日聯認為，即使英鎊近期跌勢已深，但潛在的下行風險仍然不小。

安本標準投資 (Aberdeen Standard Investments) 對於英鎊前景也完全不樂觀。安本經理人認為，新首相也會和梅伊一樣，與國會僵持動彈不得，英國無序脫歐的風險將更大，英鎊也會繼續貶值。