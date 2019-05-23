華為喚醒台幣波動 技術指標顯示貶值壓力創逾17年最高

全球最大網路設備供應商兼第二大智慧手機供應商華為受到美國打壓，作為全球半導體產業鏈上的重要一環，台灣也感到了美中貿易戰升級的寒意，今年前四個月波動墊底的台幣，貶值壓力陡然上升。

周三，台幣連續第 5 天下跌，表現在亞洲 12 種主要貨幣中最差，兌美元現匯價格已跌破年初以來 30.70-30.90 的窄幅區間，來到 31.550 附近的逾兩年新低。技術指標顯示台幣貶值壓力快速上升： 美元兌台幣的 14 日相對強弱指標 (RSI) 上周一開始發出超買訊號，至周三中午飆近 93，創 2001 年 12 月以來的最強超買水準。

面對 RSI 超買訊號，台新銀行股權交易部資深協理呂大偉在訪問中表示，華為事件對台灣半導體供應鏈沖擊很大，而這些公司股票外資投資佔比都很高。

凱基投顧分析師張明祥及王允中在 17 日報告中表示，華為的零組件多數來自美國，一旦庫存用罄，華為的基地台、光通訊設備及手機製造等將全數停擺，間接影響台灣供應鏈下半年的拉貨力道。根據該行估計，華為對台灣科技大廠台積電、大立光及鴻海獲利貢獻比重分別達 8%，22% 及 5%，對台股未來獲利影響與信心沖擊不可謂不大。台積電股價周二下跌 1.7%，連四日走弱并失守年線， 周三股票有所反弹。

「外資目前在摩台指期貨的未平倉空單維持在近幾年少見的高位，顯示外資仍會持續賣超台股，台幣持續有走貶的壓力，RSI 可能還有機會再創新高，」呂大偉說。他補充表示之前亞幣跌台幣沒什麼跌，現在補跌，不至於會讓台灣央行太憂慮。

在波動度方面，台幣兌美元一周期隱含波動率也從四月低點的約 1.7% 左右跳升至本周超過 5%，在彭博追蹤的亞洲九種主要貨幣中排名第四，台幣波動率今年前四個月在全球主要貨幣排名最低。

馬來亞銀行資深外匯策略分析師黃經隆表示，台幣已經跌破原先預期的 31.40 支撐價位，下一個支撐看 2017 年 1 月跳空缺口的 31.80。他認為台幣近期跌幅有些過度，不過目前市場情緒主導更甚基本面和技術面，台幣跌勢暫時難逆轉。

據台北外匯行情，台幣兌美元周三早盤暫收跌 0.3%，報 31.555 元台幣，續創 2017 年 1 月來新低。