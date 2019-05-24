紐約匯市—全球經濟風暴 市場湧向避險 美元一度登2年最高 

週四交易，歐洲和亞洲充斥經濟與政治的不確定性，拖累歐元和人民幣，令美元一度觸及 2 年來最高水準，且日圓上漲 0.5%。

德國製造業令人擔憂、貿易戰衝擊亞洲經濟體、脫歐與歐洲國會選舉的擔憂加深，這些已廣泛削減風險偏好，且讓投資者湧向避險資產。

西聯匯款商業解決方案部資深市場分析師 Joseph Manimbo 表示，「全球成長的信心動搖之際，匯市湧向避險。美元、日圓和瑞朗就是首選。」

雖然美國不是沒有自己的問題，最主要就是與中國的貿易衝突，但投資者認為美元相較安全，因為美國在全球經濟佔據優勢，且在發達國家擁有一些最高利率的額外緩衝。

ICE 美元指數一度觸及 98.371 ，為 2017 年 5 月以來最高水準，但午盤下滑至 97.730。

週四公布的一項調查顯示，德國 5 月份服務業和製造業活動減少，反映出貿易紛爭不斷，已經衝擊歐洲最大經濟體。雖然同樣調查的歐元區數據稍稍健康一些，但仍廣泛低於預期，挫傷歐元。

歐元兌美元下跌至 1.111 美元，為一個月來最低水準，之後小幅回揚至 1.1142 美元，跌幅 0.1%。

令人更害怕的是，歐洲國會選舉週四開始，疑歐派預計將表現不錯，提高市場對歐元穩定性的擔憂。

日圓廣泛上升，因中美貿易未朗、脫歐擔憂這些增加了風險厭惡情緒。日圓兌美元紮實上漲 0.57% 至 109.71，自周二觸及的 2 週低點 110.675 回揚。

美國打壓中國華為的消息引發週三市場對貿易的不安，接著週四華府又暫時停止華為禁令，市場出現鬆一口氣的上漲。

脫歐的不確定性讓英鎊兌歐元連續 14 日走跌，為歐元設立 20 年以來最長期跌勢，且英鎊兌美元匯率已接近今年第二低的水準。

英國週三下議院領導人 Andrea Leadson 辭職，許多英媒報導，首相梅伊預計將在未來幾日內宣布下台，因其政黨清楚表態不同意梅伊的脫歐協議。

英鎊兌美元下跌 0.1% 至 1.2645 美元；歐元兌英鎊上升 0.1% 至 0.8811 英鎊。

印度盧比

印度大選落幕，莫迪總理宣告獲選連任。印度盧比兌美元走貶 0.4%，自週三的 69.6800 貶值至 69.9556 盧比兌 1 美元，因為市場認為莫迪連任意味印度將推行更多具有野心的政策。

莫迪政府一向被視為支持商業和支持改革，其政黨連任成功後，未來 5 年可以繼續推行改革，是印度股市的大利多。

自莫迪 2014 年 5 月 26 日上任以來，iShares MSCI 印度 ETF 漲幅 17.9%，但同期 S&P 500 指數漲幅 50%、道指漲幅 55% 以上。