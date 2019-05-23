外資砍百億只跌7點別高興！台幣不穩護盤難度高

外資昨天又毫不留情面大砍台股 111.2 億元，新台幣匯率貶破 31.5 元關卡，但加權指數在護盤力挺下，昨日僅小跌 7.28 點，以 10457.22 點作收，守住 10451 點關鍵密碼，成交值縮至 950 億元。外資大砍百億元，但大盤只跌 7 點，投資人還是不能太高興，若新台幣匯率無法及時穩住，護盤恐更辛苦！關鍵點位為 10407、10451、10507 點。

今日觀察重點為 10451 點，如未能挺住，需留意是否再往 10400 點關卡回測，而 10407 點為 10400 點關卡前哨，如棄守恐續往 10363 下探，反彈也將宣告結束，需提防空方攻勢再起，如 10326、10272 也挺不住、需提防回測半年線 10227 點，最好今日能穩住 10451 點，並站穩 10507 點，如此才有機會延續反彈力道，續往 10549 目標努力。

訊息面部分，美國對華為禁令延後 90 日的訊息，只為美股帶來一日行情，美中貿易戰劇情又急轉彎，加入制裁華為的陣營持續擴大，同時還開始點名擴大制裁範圍，訊息面部分依舊偏空紛亂，投資人此時更需謹慎，需留意盤面變化，切勿有預設立場，以免盤面波動加劇，遭到流彈波及。

台股周二站回 5 日均線後，展開反彈，在外資強大賣壓下，護盤雖已很努力，但盤面結果仍呈現反彈力道不足，昨日成交量已縮至千億元以下，就看外資護盤各自出招。

投資人在此時，還不必急著選邊站，尤其是仍在華為暴風圈中的相關概念股，短線觀察重點在反彈是否能夠延續，指數部分，最佳策略仍是攻擊，多方必須儘速站穩 10500 點之上，甚至快快收復 10549 點，否則需提防反彈失敗，節節退守。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)