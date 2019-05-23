【華冠投顧】台股創新低10289點，外資再賣百億，連12賣!

美股昨晚回跌，台股開低走低重挫大跌，最低 10289 點再創本波新低，指數終場下跌 148 點，收在 10308 點，價跌量增格局

外資今日再賣台股 110.2 億元，連 12 賣超過千億元，投信與自營商今日也都加入賣台股，盤面 1121 檔股票下跌! 盤面尤其是電子股跌 2.42% 成重災區，也是外資提款機，台積電 (2330)，大立光(3008)，鴻海(2317) 等權值股紛紛重跌!

本波大盤指數自 5/3 高點 11097 點殺到今日 10289 點，高低相差 808 點了，我們不但完全避開暴跌，還在這幾天請家快速買賣賺，也賺到財富，真的太棒了

大家回想一下... 這個月 5/2 5/3 老師有沒有請你不要衝動，要小心要忍住，不要跟別人去亂追股票。到 5/14 之前，整整 2 個禮拜，沒買任何一檔股票，避開暴跌 700 多點下殺，直到 5/14 指數 10363 點，我們出手了... 要快速買賣賺

台股今日出現大跌，我們反而要請大家不要看跌說跌，反向思考，大跌後離機會就不遠了，就像老師 5/3 還沒跌之前提醒大家一樣，我們認為最快明天止跌，最慢下周止跌反攻，大家一定要做對方向。

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