〈華為風暴〉美禁售華為 5G爭奪戰就是主因？

據外電報導指出，目前美中緊張的國際情勢下，美國對華為下禁售令，據傳實際是為防止華為不會干預美國 5G 發展，以避免多數企業想使用華為的 5G 網路，可能會與華為合作，進而將機密資訊洩露給中國。

目前已知美國四大電信業者: Verizon、Sprint、T-mobile 和 AT&T 可望發展 5G 高速網路，

Sprint 和 T-Mobile 以發展 5G 網路為前提，以獲得美國司法部的收購合併批准，司法部反對的原因，主要是擔心兩大電信業者合併後，將造成市場壟斷。

5G 高速網路，象徵擁有高於目前 4G 網路的傳輸速度，尤其在影片解析度上表現更為明顯，5G 的低延遲率能更快連接裝置，對於新型智慧都市想要發展電動自駕車，將會是一大助力，未來 5G 甚至能偵測正在過馬路的行人，警告駕駛人踩剎車。

美國電信業者 Verizon 目前已在明尼蘇達州 Minneapolis 城和芝加哥市，部屬了高於 4G LTE 網路，超過 1Gbps 的 5G 網路，將能避免像是演場會或是運動場上，網路堵塞的情況發生。

目前 Verizon 和 AT&T 已經在 5G 市場中稍稍活躍了，Sprint 和 T-mobile 預計將於今年開始推出 5G 網路，據了解 Verizon 是第一家在北美發售 5G 手機的電信業者，搭配的是三星的 Galaxy Galaxy S10 5G 手機；Sprint 也跟進銷售 LG V50 ThinQ 5G 手機。

另一方面，據傳蘋果將於 2020 年以前，推出自家的 5G 手機。

AT&T 發言人對外表示：「美國目前在全球 5G 競賽逐漸贏得勝利」，美國四大電信業者目前皆計劃，將在 2018 年底至 2019 年中期之間，推出 5G 網路。

該公司在其政策初級報告中表示。我們計劃成為第一家提供符合行業標準的 5G 高速網路的公司，預計到 2023 年以前，北美有近一半的手機用戶網路將是 5G。