昔日大多頭警告 特斯拉可能面臨破產風險

繼周二 (22 日) 發布「在最糟情況下特斯拉股價只值 10 美元」的驚人預期後，多年來力挺特斯拉 (TSLA-US) 的摩根士坦利分析師 Adam Jonas 再次表達對特斯拉的質疑，暗示該公司接下來可能面臨債務重組甚至破產風險。

Adam Jonas 此前表示，在市場飽和、美中貿易戰延燒以及債務違約等多重因素構成之下，特斯拉可能面臨股價只值 10 美元的最糟情況，比先前預估的 97 美元還要低。

他認為，如今特斯拉的汽車供應已遠超過市場需求，該公司正處於不斷燒錢的狀態。相較於增長，現在的特斯拉更像是關於不良信貸與債務重組的故事。

從摩根士坦利發布的研究報告可得知，特斯拉沉重的債務負擔是讓 Adam 立場出現轉變的導火線之一。

他在報告中提到特斯拉的潛在違約風險，指出與福特汽車的 200 基點相比，特斯拉的 5 年期 CDS(信用違約交換) 高達 673 個基點，這意味著市場認為特斯拉在 5 年內爆發債務違約的機率為 46%。

Adam 自 2011 年來便積極看多特斯拉股票，也曾給出 379 美元的最高目標價，而特斯拉也不負期望的在 2017 年 9 月攀上 389 美元的歷史高位。

如今，這位特斯拉大多頭的立場產生了 180 度大轉變。他也提到，市場需求將是拖垮特斯拉的關鍵因素，他指出，中國以外的海外市場對特斯拉的產品需求已「過度飽和」。

因此，他認為特斯拉應該積極開拓中國市場，並提供低價 SUV 來刺激需求回升。

特斯拉股價表現長期受到產品的市場需求、產生現金流能力以及獲得資本能力所驅動，今年銷售驟減導致該公司產生自由現金流能力縮減，連帶壓縮到公司獲得資本的能力。

隨著特斯拉股價下跌，他認為該公司尋求策略、產業以及財務上夥伴的可能性也跟著提升，若願意與其他業者合作，特斯拉仍有極高的軟硬體技術能力與戰略價值。

儘管立場稍有轉變，Adam 仍看好特斯拉的軟硬體與 OTA(Over-the-air) 技術發展，因此維持「持股觀望」評級，設立目標價在 230 美元，並且在最樂觀情況下將股價預期調整至 391 美元。