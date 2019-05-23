〈華為風暴〉又爆竊密事件! 華為高管遭美國矽谷新創起訴

在美政府對華為祭出禁令後，美國許多科技大廠已陸續終止對華為的零組件供貨，對華為的營運帶來了不少衝擊。如今，又再次傳出華為竊取商業機密的事件。據報導，美國矽谷晶片新創公司 CNEX 已經對中國科技巨頭華為的一名高管提起訴訟，指責該名高管涉嫌竊取公司的商業機密。

CNEX 是由微軟 (MSFT-US) 和戴爾 (DELL-US) 所支持的晶片公司。根據法庭文件，CNEX 在德州對華為華為副董事長徐直軍提起訴訟，聲稱華為多年來參與竊取該公司的固態硬碟電腦儲存技術的機密。

CNEX 表示，徐直軍指示一名員工假冒成潛在的 CNEX 客戶，並隨時向華為旗下晶片部門海斯半導體 (Hisilicon) 提供有關該公司的商業調查報告，以獲取該公司晶片研發部門的商業機密。CNEX 也透過律師指稱，CNEX 自 2017 年開始便與中國的廈門大學進行共同的研究項目，並有著保密條款。然而，華為卻透過一名參與該項研究的大學教授，用不正當手段竊取 CNEX 的技術，並用於自家的晶片研發。廈門大學也隱瞞了此事。

CNEX 是在本月早些時候對華為提起訴訟，這項訴訟案件預計將於 6 月 3 日開始進行審判。

根據預審聽證會的紀錄顯示，華為的一名律師表示徐直軍確實有參與其中，並曾要求一名員工提供有關 CNEX 的資訊，華為也將 CNEX 的資訊加入海思了的情報數據庫。然而律師指稱，華為並沒有竊取該公司商業機密，只是被邀請來進行產品與技術的討論。此外，華為與廈門大學之間的計畫並沒有涉及晶片項目。

華為發言人拒絕對此發表評論。

華為正處於風暴的中心。該公司目前除了受到川普政府的黑名單禁令之外，同時也並面臨犯罪行為的指控，包括在美國華盛頓州西區聯邦法院審理，針對華為及其美國子公司華為設備的竊取商業機密案，以及對華為財務長孟晚舟的欺詐指控。