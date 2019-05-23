前次發生這種情況時 美股3個月後反彈9%

美股正從本月份的大跌後緩慢復甦，前高盛與 Cowen 市場技術分析師 Helene Meisler 認為，由一些技術指標來看，美股有望收復近期的跌勢，並且再創新高。

Meisler 表示，市場正處於超賣，並繼續朝此發展。

Meisler 引用的技術指標為 Short-Term Trading Index(TRIN)，又稱為 Arms Index(阿姆氏指數)。這個指標運用上市公司漲跌家數的比例，結合漲跌股數成交量比率，對照兩存之間關係的變化，求出的一條比率線，用此來衡量市場情緒。

Meisler 指出，上週 TRIN 略低於 1.35，這代表的市場超賣。因此本週市場的情況，可以視為超賣後的反彈。

她強調，在過去 15 個月，TRIN 來到這個水準時，經常與市場的底部相對應。

舉例來說，去年上半年 TRIN 有 4 次到達這個水準，每次都出現了反彈，有時候反彈幅度僅為 5% 左右，但有時幅度更大。最近的一次發生在去年 6 月底，然後標普 500 指數反彈，至 9 月 21 日達到頂峰，反彈幅度共達 9%。

(圖表取自 CNBC)

她表示，上週一，下跌股票的成交量占總成交量超過 90%，這是一個極端值，代表市場超賣、拋售過多。

Meisler 指出，選擇權市場出現了類似的信號，在過去 9 個交易日中有 8 個交易日，Put/Call Ratio (賣權 / 買權比率) 達到了 100% 以上，也是過度看跌的情況。去年 12 月，曾連續 10 個交易日出現這種情況。

(圖表取自 CNBC)

她認為，未來幾天內，這些指數會由極端值顯著下降，市場情緒重回看漲。