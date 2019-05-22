跟進禁令？傳微軟商店下架華為MateBook筆電

在美政府對中國華為祭出禁令之後，不少美國科技大廠陸續中斷對華為的供貨。谷歌 (GOOGL-US) 已經宣布將終止對華為 Android 系統更新支援，同樣是科技大廠的微軟 (MSFT-US) 仍保持沉默。不過，微軟稍早卻悄悄將華為筆記型電腦 MateBook X Pro 從微軟商店 (Microsoft Store) 中下架。

據報導，華為的 MateBook X Pro 是目前在美國最好的 Windows 筆記型電腦之一，但如果微軟加入封殺的行列，沒有了微軟的 Windows 作業系統支援，華為可能無法再與蘋果 (AAPL-US) 的 MacBook Pro、惠普 (HPQ-US) 的 Spectre x360 或微軟本身的 Surface 系列競爭。同時也可能也將影響華為的伺服器解決方案。此外，微軟的線上商店中也已不見任何華為的硬體產品。

近年來，華為一直致力於開發 Windows 和 Android 系統的替代方案，但目前尚不清楚該公司作業系統的開發程度。華為執行官 Richard Yu 最近透露，該公司「更願意與谷歌和微軟的在生態系統上合作。」

雖然目前華為已經獲得 90 天的臨時許可，允許華為購買美國製造的產品，以維護現有的網絡服務，並為現有的華為手機提供軟體更新，不過似乎並不適用於筆記型電腦的 Windows 上的支援。

分析師認為，如果禁令進一步延伸，可恐讓華為面臨危機，或造成部分業務營運中斷。此外，由於該公司在成本及技術上佔有較大優勢，其他競爭者一時間恐難填補市場空缺，將可能因此拖慢中國 5G 和物聯網等技術的發展。

微軟對此拒絕發表任何評論。