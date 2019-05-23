英日加入反華為 超級鷹派：封殺華為比貿易協議更重要

隨著華為禁令頒布後，英日企業陸續加入美企反華為行列，自稱對華超級鷹派、前白宮策略長巴農 (Steve Bannon) 近期表示，華為禁令遠比美中貿易協議更為重要，因為中國華為已經造成全球各國的重大國安威脅，並呼籲美國政府採取更強硬的手段抵制中國。

巴農近期接受媒體訪問時表示：「華為對西方來說是一個重大的國家安全問題。華為禁令比美中貿易協議還重要十倍，該企業是一個重大的國家安全威脅，不僅是對美國、對世界其他國家皆是，因此我們要加以制止。」

超級鷹派：封殺華為比貿易協議更重要。(圖片：AFP)

巴農表示，中國大陸正朝著取代美國，成為世界軍事和經濟強國的目標大步邁進，導致白宮再也無法保持沉默，他認為這就是為什麼美國總統川普在美中貿易戰期間不會對其讓步的主因。

巴農對華的超級鷹派的論點在於，美國長久以來默許中國大陸不受反競爭補貼和市場保護的影響，而中國國安部 (MSS) 不但竊取美企未釋出的商業機密與技術，還運用美國資金和美國企業幫助中國經濟轉型、給予中國抗美工具之際，美國政府非但沒有反擊，反而長期袖手旁觀。

在美國祭出華為禁令後，巴農呼籲：「下一步，我們 (美國) 的目標將終止中國所有首次公開募股 (IPO)，撤出所有向中國大陸提供資金的美國壽險基金和公司。」

巴農認為，讓中國大陸加入全面性的經濟戰爭，美國可能會成功地迫使大陸當局進行某些結構性改革，但他也認為：「貿易戰不會很快得到解決，這將是一個漫長而艱難的過程的開始。」

目前白宮對華鷹派代表有美國貿易代表萊特希澤 (Lighthizer) 以及國家安全顧問 John Bolton 和白宮貿易顧問 Peter Navarro。

華為楚歌四起

美國長期指控華為幫助建設 5G 網路的安全風險，儘管華為否認與中國政府合作，並簽署「無間諜」承諾，但中國大陸的法律明定，中企為國家從事情報活動是一種義務，因而備受爭議。

華為目前在歐洲取得了重大進展，歐洲各國政府已初步批准其國內電信公司在建設 5G 網路時使用華為的產品。華為禁令頒布後，日本和英國已加入美國對中國的貿易限制。

日本軟銀集團旗下的半導體設計與軟體公司安謀控股 (ARM) 已通知其員工，由於產品設計架構中採用美國技術，為遵循美國的法規，暫停與華為及其子公司的所有有效合約、支援權利及任何未決的約定。

日本 Panasonic 已停止與華為的業務，並表示不向華為出售某些組件。英國通訊運營商沃達豐和英國電信旗下的 EE 宣布暫緩推出華為 5G 手機和暫停華為 Mate 20X 手機預購。

美商 Lumentum 與 Qorvo 近期宣布停止向華為供貨，而微軟亦在自家網路商城，悄悄下架華為 MateBook X Pro 筆記型電腦。