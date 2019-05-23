美「封鎖華為」 陸推IC設計減稅優惠

由於美國封鎖華為，突顯出中國半導體產業仍有許多不足之處，刺激中國政府再推產業減稅新政，要加速中國半導體產業發展，力求提升中國半導體產業在國際市場的話語權。

中國財政部公布，對已獲利的 IC 設計和軟體企業前兩年免徵企業所得稅，第三年至第五年依照 25% 的法定稅率減半徵收企業所得稅。

整體來看，中國半導體產業仍在發展初期，自給率不到三成，高度依賴進口。以中國海關總署提供的數據顯示，2018 年中國半導體進口金額約 3120 億美元，年增 19.8%；而出口金額只有 846 億美元。中國半導體進出口額逆差已逾 2000 億美元，年增 17%，且不斷擴大。

資料來源: 中國半導體行業協會

若從市場規模而言，中國半導體市場在全球比重持續增加，2017 年比重達 43%，業內預估到 2020 年比重將提升至 46%，約占全球半導體產業半壁江山。

即使中國有龐大的半導體市場，但中國半導體技術水準與國際大廠仍有不小差距，這是導致中國極度依賴進口半導體產品的主因，其中高階晶片幾乎全數要進口。

以手機晶片為例，由於中國製 TD-LTE 晶片技術成熟度遠不如國際大廠，使得高通幾乎壟斷中國 LTE 手機晶片八成訂單。

近期，美中貿易摩擦持續升溫，隨著雙方互徵關稅，到美國對華為祭出封殺令，導致美中兩國關係已上升到白熱化階段。

儘管華為創辦人任正非表示，已做好準備應付美國圍堵，並認為美國政客低估華為的力量。但回歸現實面來看，要重建供應鏈很困難，資金、時間、技術、知識產權等四大要素缺一不可。

