水龍頭不全開 中國人行降準分三段

昨 (21) 日中國人行針對 5 月初宣布對中小銀行實行較低存款準備金率政策做出補充說明。指出 5 月初公布的定向降準將分三次實施，日期分別為 5 月 15 日、6 月 17 日，及 7 月 15 日。前兩次降準 1 個百分點，最後一次則將存準率降至 8%。

而根據中國人行預估，這波降準約有 1000 家服務縣級的農村商業銀行可受惠，將釋出長期資金約人民幣 2800 億元。

同時中國人行也明確要求這波釋出的資金要全數用於民營企業，及小型、微型企業貸款上。中國人行會依照放款情況納入宏觀審慎評估（MPA）考核中。

業內表示這次定向降準無論從範圍，還是釋出的資金規模來看，屬於「小而精」。一方面，此波定向降準涵蓋範圍小，只聚焦在縣級行政區域。另一方面，這波降準釋出的中長期資金只有人民幣 2800 億元，遠低於過去降準規模。

中國人行官員指出，此次定向降準分三次到位主要是為了避免一次性實施導致局部流動性過高的問題。這有助於保持放款能在有秩序，且平穩的狀態下將長期資金全數釋放到民營企業內。

(資料來源: wind)SHIBOR 各期利率大致平穩。

京東數字科技認為，這波中國人行的操作只有釋出人民幣 2800 億元，與 5 月、6 月 MLF 到期金額相比規模並不大。可以看出中國人行目的並非進行短期流動性對沖，重點是在於解決小型與微型企業融資難、融資貴的問題。

