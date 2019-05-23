〈華為風暴〉華為再度挫敗！Panasonic：停止與華為間交易！

針對美國政府日前所頒布的華為禁令，日本 Panasonic(6752-JP) 在 22 日時表示，該公司已決定停止與華為之間的交易行為。

(圖片：Investing.com)

自從上週美國總統川普，以國家資訊、通訊技術與服務面臨威脅為由，簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態。

美國政府除了禁止將商品出口給華為，也禁止出口使用了一定比例美國製零件或軟體技術的產品。此次 Panasonic 似乎就是在智慧型手機的零件出口上，出現抵觸上述美方規定的疑慮。

Panasonic 表示「遵守美國的出口管理法令，向來是本公司的方針之一。在遭到禁止的交易上，會徹底的執行」。該公司另補充說道「由於受到影響的產品有限，對於公司業績幾乎沒有任何影響」。

雖然 Panasonic 沒有對外說明，與華為之間的詳細往來關係。但是在華為方面，則是將 Panasonic 定位為合作上的夥伴。

而其他的日本企業，是否會因為 Panasonic 這次的動作而陸續跟進，在後續發展上也值得持續觀察。

此外，英國 BBC 在 22 日的報導中指出，英國的半導體設計大廠安謀 (ARM)，已通知該公司員工，停止與華為之間的交易。為遵守美國政府所頒布的禁令，要求停止所有合約及一切往來關係。

安謀在接受日媒採訪時表示，以「會遵守美國政府的全部規定」作出了回應。

安謀在智慧型手機所使用的處理器設計上，於全球市場擁有過半的市占率，其地位可說是業界標準。萬一停止授權給華為的話，「在短期內恐將難以替代」一名日本分析師作出了以上表示。

而針對英國媒體的報導，華為在 22 日發出聲明表示「雖然是令人惋惜的狀況，將會有辦法解決」，作出了回應。