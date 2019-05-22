顧立雄點出壽險業陷「兩高一低」 雙率或股價波動都威脅經營

金管會今 (22) 日召開壽險業負責人座談會，主委顧立雄表示，我國壽險業在「高利保單包袱」、「投資報酬率偏低」、「市場高度競爭」之下，市場上匯率、利率與股價的波動，都會威脅壽險業的經營安全。

顧立雄今天與 22 家壽險業負責人座談，就推動強化壽險業體質的監理措施；及導正壽險業者利用高財務槓桿方式不當招攬的問題等進行座談。

壽險業「五王一后」也全數到齊，包括：國泰人壽董事長黃調貴、富邦人壽董事長蔡明興、南山人壽董事長杜英宗、台灣人壽董事長黃思國、中國人壽董事長王銘陽、新光人壽副董李紀珠等。

顧立雄點出目前壽險業面臨的 3 大問題，包括：

第一，大量銷售儲蓄型保單，使壽險業保費快速累積，產生資金去化。

壽險業近年保費收入每年超過 3 兆元，每年可運用資金增加 2 兆元，產生資金去化、國外投資占可運用資金 68% 比重偏高，還有匯率損失等。

第二，資產規模大幅成長，但淨值成長有限，致淨值比率低，損失吸收能力有限。

以壽險業去年底資料來看，淨值 1.09 兆除以資產 24.5 兆，淨值比僅 4.46%，槓桿倍數則為 22.43 倍，資產規模與淨值不相當，顯示在國際金融環境大幅波動下，壽險業可能承擔過大經營風險，損失吸收能力有限。

第三，因應接軌 IFRS17，保險業須補足準備金缺口及軟硬體建構費用高，成本壓力大。

IFRS 17 與現行會計準則主要差別，一是保費認列從「一次認列」改採「逐期認列」，二是保單折現率從「鎖定利率」改為「現時利率」估算，保險業須提列更多準備金，對於早期擁有較多高利率保單的壽險業者而言，預估將須增提準備金因應。

面對上述問題，顧立雄指出，將從 5 大面向研議採取監理與配套措施，以強化壽險業體質。包括：一、強化保險商品送審及銷售後管理機制，引導業者多銷售保障型商品；二、導正業者追求業績之不當銷售行為；三、改善業者淨值比過低問題，提升保險業損失吸收及風險承擔能力；四、強化保險業匯率風險及資產負債面之管理能力，並提升保險公司資金運用效率與彈性；五、協助業者順利接軌 IFRS 17，提升保險業財務資訊透明度。