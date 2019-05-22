【豐銀投顧】追逐稀土 小心吃土

◆盤勢分析



昨天我們提醒了大家:「稀土並不稀有，千萬別要被牽著走，以免到時候發現沒題材，股票又被套了」。今天果然稀土概念股漲少跌多。又再一次證實了筆者的看法。只可惜還是很多人不理解，甚至我們仍然可以看到部份媒體甚至還在吹捧稀土概股的投資價值，實在令人感到不解。 除了美債以外，最多人喜歡拿稀土來說嘴，這其實不是新鮮題材，近年來沒多久就會來這麼一下。事實上稀土這十七種元素甚至其實比鉛、銅、銀的量還多，中國真的拿這個來當武器要打美國，還不如說是拿來炒股票用的，一點用都沒有！

再來就是除了稀土以外，最多人喜歡拿中國手中持有大量的美國政府公債來說嘴。還說這是「核彈級」武器。但實際上，筆者在去年的 7/6 上非凡電視台「錢線百分百」節目中就說過了:「中國的確是美債第一大債權國，但那是指「外國持有者而言」，實際上中國也只持有 1.1 兆美元的美債，但美債總額有 21 兆，中國持有很多嗎？更何況現在美債一天的成交量有 5000 億美元左右，1.1 兆就算倒出來，人家 2 天就可以接完，人家怎麼會怕？所以現階段中美貿易大戰，中國可拿出來的武器，還真的是幾乎沒有。那稀土又怎麼會有題材呢？

目前指數來到 10457 點，昨天強勢的股票今天馬上就弱，但不同的是一直很弱的台積電今天反而成了撐盤的要角，外得雖然又大賣百餘億，但在 otc 指數的賣超並沒有擴大，顯見資金有機會慢慢回流電子股。成交量同步下降，但 vix 指數也降。但台幣貶值仍未有緩和的情況，外資法人當然是不會客氣持續賣超台股。但也因為大盤 5 日線與月線所形成的負乖離已大，短線來說也不容易再出現大跌的走勢。指數未來應該是在 5 日線與 20 日線之間震盪，約莫在 10430-10760 之間震盪來回，因此操作只適合短線甚至當沖、隔日沖，若要等波段行情則要再等等，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師