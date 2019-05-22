能源盤後—貿易戰削弱需求前景 挫低WTI油價 但中東不安撐高Brent油價

週二 (21 日) 交易，由於中美貿易危機讓能源需求前景承壓，WTI 原油期貨價格收低，但中東緊張局勢為 Brent 原油期貨價格帶來一些支撐力。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 11 美分或 0.2%，收每桶 62.99 美元，週一收在 63.10 美元，為最前月契約自 5 月 1 日以來最高，該契約今日收盤後到期。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 8 美分或 0.1%，收每桶 63.13 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 21 美分或 0.3%，收每桶 72.18 美元。

《Sevens Report Research》聯合編輯 Tyler Richey 表示，「因少數關鍵、相互衝突的市場發展，石油價格本週一直波動不定。」

他指出，OPEC 與其盟國可能延長執行減產協議至下半年的消息「碰上了與伊朗的緊張局勢，這些均提供了一些價格支撐，但最近貿易戰升級則成了阻力。」

「中美貿易戰火升級，這樣的發展已讓市場大眾感到意外，因此近期風險轉向下行。」

中東局勢緊張

在伊朗和美國緊張氣氛尚未緩解之際，葉門的伊朗盟友、Houthi 反叛軍週二對沙國機場和軍事基地發動無人機炸彈攻擊，沙國已證實此攻擊。

在美國退出伊朗與全球的核子協議一年之後，伊朗宣布其濃縮鈾產能提高到 4 倍，並於宣布消息後對沙國 Najran 市發動了攻擊。

美媒引述當地媒體 IRNA 報導，在此緊張情緒下，伊朗總統 Hassan Rouhani 試圖擴大行政權力以利更好地應對美政府發動的「經濟戰爭」。

倫敦資本集團分析師 Jasper Lawler 表示，「如果伊朗影響了美國在中東的利益，美國可能會強勢攻擊伊朗，這樣的威脅更加刺激了美伊兩國之間的緊張氣氛。風險溢價正反映在石油價格上，且此時市場已經因 OPEC 延續減產協議而呈現緊繃。」

與此同時，OPEC + 的委員會預計週日召開會議，討論 6 月維也納高峰會的產量選項。去年 12 月該團體決議集體減產 120 萬桶 / 日，直至今年 6 月底到期。

《華爾街日報》報導，沙國能源部長 Khalid al-Falih ，各國部長支持延續這些目標。

其他能源商品

6 月交割的汽油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 2.019 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.3%，收每加侖 2.079 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.2%，收每百萬 Btu 2.613 美元。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期 EIA 上週國內原油庫存數據減少 200 萬桶、汽油庫存預計增加 100 萬桶、蒸餾油庫存減少 100 萬桶。