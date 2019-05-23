能源盤後—美油庫存連2週增加 WTI原油收創近3週最大跌幅

週三 (22 日) 交易，原油期貨價格下降，因美國官方公布上週原油庫存大量增加，與分析師預期背道而馳，WTI 原油收創近 3 週來最大單日跌幅。

ClipperData 商品研究部門主管 Matt Smith 表示，「儘管進口量大幅減少，但煉油廠產量低於去年水準，造成原油庫存連續 2 週增加，過去 9 週以來，增加了 3700 萬桶以上或約 8.5%。」

國內原油產量也「再次上升，同時美國策略石油儲備發布報告，這次 120 萬桶，助使庫存增加。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.71 美元或 2.7%，收每桶 61.42 美元，為 5 月 2 日以來最前月契約單日最大降幅與降額。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.19 美元或 1.7%，收每桶 70.99 美元。

WTI 和 Brent 原油均創 5 月 13 日以來最前月契約的最低收盤價。

EIA 報告

根據週三報告，美國上週 (5 月 17 日止) 原油庫存增加 470 萬桶，為連續第二週上升。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前平預期下降 200 萬桶。週二的 API 報告則顯示上週原油庫存增加 240 萬桶。

EIA 報告指出，上週國內原油總產量估計每日 1220 萬桶，較前一週增加 10 萬桶。

此外，上週汽油庫存增加 370 萬桶、蒸餾油庫存增加 80 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期汽油庫存增加 100 萬桶、蒸餾油庫存下降 100 萬桶。



Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，市場已經出現了「一大堆煉油問題」，且休士頓運輸航道「存有約束問題」，「也有一說是，煉油廠正儲備石油，因為他們擔心未來幾週的供應量會更緊縮。」

6 月交割的汽油期貨價格下跌 2.8 美分或 1.4%，收每加侖 1.991 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3 美分或 1.5%，收每加侖 2.049 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 7 美分或 2.7%，收每百萬 Btu 2.543 美元。

週四 EIA 將公布美國天然氣上週庫存狀況，根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均估計上週天然氣庫存增加 1030 億立方英呎。