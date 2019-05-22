川普重燃貿易戰 三分之一在陸美企延遲或取消投資

根據《彭博社》報導，美中貿易爭端愈演愈烈，中國美國商會對 239 家在陸美企的調查顯示，有 3 分之 1 的受訪業者表示，將延遲或取消既有的投資決定。

報導稱，近 40% 的受訪企業指出，美國自 5 月 10 日開始實施的關稅措施，對他們的業務，造成嚴重負面影響；約 3 分之 1 的受訪企業稱，中國祭出報復措施，亦對其業務帶來衝擊。

約有 5 分之 1 在陸美企，考慮將部分生產線移出中國；值得注意的是，這項調查也提供了美中兩國「經濟脫鉤」的證據，因為有 35% 的受訪企業稱，面對貿易緊張情勢，他們採取「自我調整」、「讓業務更在地化」等策略來因應。

該調查由中國美國商會和上海美國商會共同執行，調查時間為 5 月 16 至 20 日；結果顯示，美中貿易戰已對在陸美企的財務狀況，造成衝擊，公司開始感受到需求減少、成本攀升等壓力。

部分受訪企業擔心，在陸美企恐面臨非關稅報復措施，但 53% 的公司指出，自 2018 年 7 月 1 日以來，他們並未遭遇類似情形。

5 月初，美國總統川普宣布對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，並於 5 月 10 日正式生效；中國方面不甘示弱，祭出反擊措施，自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

川普日前放話，說與中國打貿易戰，讓他「特別高興」；川普並稱，在他任內，中國休想取代美國，成為世界頭號大國。