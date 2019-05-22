歐股盤前─華為稱美國給90天寬限期沒太大意義 指數期貨漲跌互見

華為創辦人任正非日前表示，美國給華為 90 天的寬限期，沒有太大意義，「因為我們已經準備好了」；市場擔憂，美中衝突恐加劇，今 (22) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週三下午 2 點 31 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.18%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.30%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.13%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.05 %。

截至發稿，上證綜指下跌 0.76%，深證成指下跌 0.91%；南韓 Kospi 指數上漲 0.37%，日經 225 指數上漲 0.05%；台股收跌 7.28 點，至 10457.22 點。

美國政府暫時鬆綁華為禁令，緩解了投資人對科技產業前景的疑慮，昨日美股收高，道瓊工業指數收漲 197.43 點 (0.77%)，至 25877.33 點；標普 500 指數收漲 24.13 點 (0.85%)，至 2864.36 點；那斯達克指數收漲 83.35 點 (1.08%)，至 7785.72 點；費城半導體指數收漲 2.1%，終止「連三跌」。

美國商務部發布為期 90 天的臨時許可，有效期限至 8 月 19 日，允許華為購買美國產品，藉以維持網路營運、手機軟體升級等業務。

但華為創辦人任正非對媒體指出，90 天的寬限期，對華為沒有太大意義，「因為我們已經準備好了，不需要這 90 天。」

任正非說，早在 1 年前，華為就受到美國實體管制，但美國政客的行徑，低估了華為，華為 5G 發展不會受到影響，「別人在兩三年內，肯定追不上華為。」

受貿易緊張情勢影響，經濟合作暨發展組織 (OECD) 在週二發布的「經濟展望報告」中，將 2019 年全球經濟成長預測，由先前 (3 月) 的 3.3%，下修至 3.2%。

OECD 將 2019 年美國經濟成長率上修 0.2 個百分點，至 2.8%；2020 年上修 0.1 個百分點，至 2.3%；對中國今明兩年的經濟成長率預測，則分別維持在 6.2% 和 6.0% 不變。

OECD 首席經濟學家 Laurence Boone 稱，經濟前景依舊疲弱，且存在許多下行風險，在貿易緊張情勢未除的情況下，全球經濟將維持低度成長。