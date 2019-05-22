中國三大航空公司齊向波音索賠 「時機」敏感

在東方航空正式向波音提出 737MAX 停飛賠償後，中國另外兩大航空公司中國國航、南方航空也正式向波音提出 737MAX 停飛賠償。由於目前正處美國封鎖華為之際，中國三大國營航空公司不約而同的舉動引發市場猜測。

這三家航空公司要求的賠償內容均包含波音 737 MAX 客機自 3 月 11 日以來長時間停飛，及前期訂購的 737MAX 延後交機所造成的損失。

隨著中國在航空業的影響力不斷增加，如果中國三大航空公司有一致性協議，它們在談判時將可取得更多籌碼。

(圖片: AFP)

根據統計，目前中國所有航空公司共有 96 架 737 MAX 型客機，而三大航空公司就占 53 架，其中南方航空擁有 24 架，位居中國各大航空公司之首，中國國航則有 15 架，東方航空有 14 架。若以全球來看，美國西南航空則是 737 MAX 的最大用戶，擁有 34 架。

受波音 737MAX 全球停飛的影響，目前，全球多家航空公司均下調當季獲利預期。有分析師預計，在波音解決其客機安全問題，並對飛行員進行培訓的同時，全球各大航空公司的獲利能力將持續受到影響。

至於這次不幸的空難事件波音將賠償多少金額尚未有一個明確的數字，不過光就旅客部份，根據業內推估賠償金額可能高達 10 億美元。但若有證據顯示波音在空難前就知道飛機有問題，賠償金額會更高。