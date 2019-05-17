中美大象起紛爭 韓國出口恐大減13.6億美元

韓國對外經濟政策研究院 (KIEP) 指出，美國提高 25% 的關稅可能會導致韓國對中、美兩國的出口直接減少 13.6 億美元，且不保證這數字是最悲觀的預估。隨著中美貿易戰事擴大，全球經濟形勢出現新的轉變，韓國對這兩國出口衰退幅度可能更高。

KIEP 提出的警告主要是建立在美國將對 2000 億美元的中國產品加課 25% 的關稅，及中國對 600 億美元的美國商品加課 25% 的關稅上。

在美國加課關稅後，韓國對中國的出口預估將減少約 12.8 億美元，另一方面由於中國提出反制，韓國對美國的出口預估將減少 7800 萬美元。KIEP 進一步補充，如果未來雙方加課更多關稅可能導致更大幅度的下滑。

此外，該機構還表示，將今年全球經濟成長預估從 3.5% 下修至 3.2%。主要在於美國與中國、日本及歐洲之間的貿易爭端逐漸擴大中，同時脫歐的不確定性也在增加，歐元區經濟表現疲弱。而在這種情況下，韓國的出口可能會繼續下降。

之前，韓國因半導體價格下跌，中國經濟減緩等影響，自去年 12 月後韓國出口已呈現連續 4 個月下滑趨勢。韓國產業通商資源部指出，若把半導體產業、對中出口等狀況排除的話，出口額各減少 5.9%、5.5%，跟整體出口下滑 8.2% 來看，低迷的半導體產業和減少對中國出口對韓國造成很大的衝擊。

圖: 鉅亨網製表

韓國出口持續衰退連帶影響 GDP 成長，今年第一季韓國 GDP 衰退 0.3%，是十年來最慘情況。不過，中美貿易爭端韓國完全處於被動，自身影響力有限，難以施力。但韓國應放在中日韓 FTA，以及擴展與其它地區的 FTA 上，擴大韓廠在全球的科技版圖。

而中、日、韓分別是世界第二、第三、第十一大經濟體，GDP 產值和對外貿易總額合計均占世界 20%，已經超過歐盟，僅次於北美自貿區。不過這三國經濟一體化建設卻落後於歐盟和北美。因此加強三邊合作對於三方的經濟都能產生一定的刺激效果。

在現今全球貿易保護主義、單邊主義勢力抬頭之下，經濟全球化和自由貿易體制受到衝擊，所以產業出口國應加速各地區 FTA 的談判腳步，減少貿易保護主義帶來的衝擊。