梅伊脫歐新提案仍遭各方反對 恐再面臨提前下台壓力

據知情人士透露，英國首相梅伊 (Theresa May) 面臨著放棄脫歐協議，並且在數日內辭職下台的壓力。

梅伊預計在週三下午議會的一份聲明中，說明她的「新提案」，但是由於新提議仍不被看好可以順利通過，因此保守黨議員將要求她取消原定在 6 月第一週進行的投票。

梅伊新提案最大的突破，可在其中包括了「二次公投」的內容，也就是在議會通過之後，會舉行第二次公投，讓民眾決定是否接受草案。此前，梅伊從未鬆口同意進行二次公投。

黨內一些官員認為，梅伊的提案遲遲無法獲得認可，已經讓她受到來自內閣的重大壓力，要求她辭職下台，以讓新的領袖帶領後續脫歐事宜。

英鎊兌美元週三下挫，貶 0.3%。

保守黨主要疑歐論者 Jacob Rees-Mogg 表示，梅伊的新提案比以往更糟，這會讓英國更加受制於歐盟。

梅伊的新提案不僅一些同黨人士表態不支持，工黨脫歐發言人 Keir Starmer 也敦促梅伊取消投票，表示提案「太弱」，難以通過。他表示，新的提案沒有太多改進，梅伊應該承認失敗。

工黨領袖 Jeremy Corbyn 形容，梅伊的新提案是過去糟糕提議的重新包裝，工黨不會支持。

之前梅伊試圖與工黨在脫歐上達成一致，進行了跨黨派的談判，但上週談判破裂。不過梅伊主張，工黨應該支持新的提議，因為其中仍納入了工黨想要的關鍵改變，包括二次公投及工人權益。

梅伊說，她已表明願意為順利脫歐妥協，要求工黨也應妥協，以回應兩黨所承諾，讓人民恢復對政治的信心。