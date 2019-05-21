經濟風險大！澳央行釋放迄今最強「降息訊號」

鉅亨網編譯陳秀宜 2019年5月21號15點0分

澳洲在內憂外患的夾攻下，今日 (5/21) 澳洲央行 (RBA) 行長 Philip Lowe 表示，將可能在六月份降息。這是截至目前為止，澳洲央行釋放最為強烈的降息訊號。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 在澳洲布里斯本的一場午餐會報談到，目前澳洲失業率攀高，影響薪資的提升，進而使得通膨水準一直上不來。他認為，澳洲央行再度放寬貨幣政策，有助於提振疲弱的就業市場，將可以使得通膨達到長期的目標水準。

澳洲公布的 4 月份失業率已攀升至 5.2%，創下近一年以來最高的情況。極端氣候的影響，也造成澳洲東部乾旱嚴重，衝擊農作物歉收，已影響許多相關產業與出口成長。同時，澳洲四月份通膨年增率只有 1.3%，創 2016 年第一季來最低水準，房價、油價等普遍出現滑落。

藍: 澳洲利率 黑: 澳幣兌美元匯價 資料來源: Trading economics

目前澳洲央行維持利率在 1.5% 的水準已長達三年左右。下次澳洲央行開會時間預定在 6 月 4 日，市場預期澳洲將再降息一碼至 1.25%，利率水準將創下歷史新低。澳洲央行自 2011 年起，就持續寬鬆貨幣政策，這段期間澳洲降息幅度已達 3.25%。相較於美國近兩年升息，兩國間的利差效應，已使得澳幣一路狂瀉。

在 Philip Lowe 發表可能降息的談話後，澳幣兌美元已下挫 0.42% 至 0.6876(至截稿前)，統計近六個月澳幣已下跌 5.49%。