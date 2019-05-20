面對華為禁令 三菱電機：只要政府沒禁止 將繼續與華為的生意往來

針對美國政府對中國華為祭出禁令，三菱電機 (6503-JP) 的杉山武史社長，在週一 (20 日) 的經營戰略說明會中表示，「只能靜觀其變」，表達該公司對於當前事態的關注。

(圖片：Investing.com)

根據路透社報導，三菱電機與華為有生意上的往來，華為方面向三菱電機採購通訊設備所使用的零件。杉山社長指出「華為在包含 5G 等的通訊基礎建設若無法取得訂單，當然我們的銷量也會跟著減少」。然而，三菱電機在面對這樣的事態，目前也是無能為力，「只能靜觀其變」杉山社長說道。

「(交貨的) 零件並非華為專用的緣故，(如果銷量出現下滑的話) 會向別家公司拓展銷售管道」他補充說道。

在媒體問及停止與華為之間生意關係的可能性時，三菱電機方面表示「在基本上是自由貿易」，只要政府方面沒有下達禁令，將會繼續與華為之間的生意往來。

當華為無法從美國的廠商取得所需零件時，將會出現轉單向三菱電機採購的可能性。有關這項問題，杉山社長表示「在供應鏈當中，雖然有可能會出現這樣的影響，但是在這個時間點還沒有明確的定論」。也清楚的表示，在截至目前為止還沒有具體的動向。

另外在有關該公司的經營戰略方面，杉山社長表示今年 1 ~ 3 月在中國工廠的自動化上，已較上個年度來的活絡，2 ~ 3 月的訂單數量向上增長，預測在下一季將有可能回復。然而，由於美中的貿易摩擦愈趨激烈，會以什麼樣的形式來收尾，也是需要繼續關注的地方。