美國進一步擴大「黑名單」？傳監控龍頭海康威視將是下一個

據美國《紐約時報》報導，川普政府正在考慮將中國影像監控設備公司海康威視 (Hikvision) 列入貿易黑名單，預料會在未來幾週內做出最後決定。

相關報導造成海康威視 (002415-CN) 盤中大跌 9.6%，接近跌停板，隨後跌幅縮小至 3% 附近。同樣從事安監設備行業的大華股份 (002236-CN) 也大跌 8.4%。

(圖表取自 Google)

海康威視之前已經因「國家安全」考量，被美國政府列入官方採購的黑名單。川普政府考慮的進一步措施，是禁止海康威視購買美國的技術，成為「下一個華為」，如果美企要與跟這家公司業務往來，需經過批准。

海康威視已成長為一家監控巨頭，並將設備銷往全球各地。它的設備採用人工智慧，並能進行大規模面部識別，據 BIS Research 指出，它在 2017 年價值 320 億美元，預計在 2013 年，可實現每年 16% 的成長。

美國政界近期屢次抨擊，稱海康威視產品不僅可能協助中國在海外收集情報，危及美國安全，同時還會幫助中國政府監控社會、限制民眾自由。

海康威視是 MSCI 亞太指數的成分股，也是海外投資者最為擁有的深圳股票之一。

中國無人機龍頭大彊則是另一間遭美國當局盯上的中資科技公司，美國國土安全部發出警告，認為中國製造無人機，可能將敏感資料傳回中國。