滬深盤後-三大指數止跌反彈 上證指數上漲1.2%

陸股今 (21 日) 止跌反彈，不過成交量仍相對低迷，市場持續觀望美中貿易戰後續發展。今日盤面上以稀土磁材、有色金屬、小米概念、網通等類股表現較為強勢，而近期大漲的人造肉概念股則出現回檔。

圖: 東方財富網, 上證指數日線走勢圖

截至收盤，上證指數報 2905.97 點，上漲 1.23%；深證指數報 9087.52 點，上漲 1.92%；創業板指報 1493.72 點，上漲 1.66%，滬深兩市成交金額不足人民幣 5000 億元，僅達人民幣 4795 億元。

資金流向方面，北上資金淨流出逾人民幣 34 億元，連續四天淨流出。滬股通淨流出人民幣 18.85 億元，深股通淨流出人民幣 15.43 億元。

產業消息

中國禁止從緬甸進口稀土礦，以及 6 月 1 日中國將對美國進口稀土礦加徵關稅，市場預期稀土價格可望上漲，帶動稀土相關類股走勢。

中國政府表示正在加速新一波刺激網路消費政策，相關部門將加速通訊基礎設施建設，並創造新的網路消費熱點。此外，市場傳出 10 月 1 日中國 5G 將正式商用，雖之後遭到消息來源否認，但 5G 與網通概念股表現仍強勁。

小米概念股走揚，主要受到小米第一季營收、純益均超出預期帶動。第一季小米智慧手機營收達人民幣 270 億元，年增 16.2%，至於手機銷售則為 2790 萬支。

法人觀點

高盛表示，考慮到中國政策的靈活性，與中國企業穩定的獲利趨勢，加上目前股價低估及投資人持股水位不高等因素下，保持對中國 A 股和 H 股加碼買進的看法。此外，滬深 300 和 MSCI 中國指數分別有約 20% 的上漲空間。

中國聯訊證券表示，陸股未來一段時間將進入盤整，這個趨勢有機會持續到六月底。以目前整體情勢來看，上證指數整理區間將介於 2730 點～3050 點。在這樣的盤整走勢中，投資人應適當控制持股數量，儘量選擇價值低估、業績確定性高的防禦性類股。