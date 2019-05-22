全球供應鏈密不可分 美晶片商：華為禁令恐衝擊整體產業

隨著美國總統川普總統提高關稅，並加大對華為的攻擊力度，美國晶片製造商正在應對與貿易戰相關的成本增加，也顯現出當前全球供應鏈密不可分的關聯性。

Raymond James 分析師 Chris Caso 週二 (21 日) 發布報告表示，即使不是大多數，許多半導體公司都將因此下調財測。

供應鏈無法分開

格羅方德 (Globalfoundries Inc) 執行長 Tom Caulfield 說，如果不好好處理現在的情況，整體產業都會受害，即使政府的目的是想要把事情做好、求取貿易上更好的平衡，它還是難免負面的影響。

格羅方德在紐約州、德國和新加坡均設有工廠，表面上看，這使他們處於有利位置，可取得原中國訂單的轉單。但 Caulfield 表示，這是個簡單化的觀點，並未考慮到電子零組件的來源及最終成品。

他說：「半導體行業的供應鏈完全被糾纏在一起。」「我們無法將它們分開。」

華為首當其衝

美方長期以來指責華為手機有間諜疑慮，並在上週將華為相關企業列入黑名單，必須取得難度極高的許可證，美國企業才能與這家公司做生意。美方雖然週一宣布了臨時許可，但這只能在現有合約下繼續出口，無法開展新的合作。

禁令之下首當其衝的自然是華為。雖然這家公司現在幾無美國的手機及通訊產品業務，但華為約有 13% 的手機在歐洲市場銷售，在無法獲得 Google 的新授權之下，消費者可能放棄購買。

研究公司 IDC 估計，華為在今年 1-3 月生產了 5900 萬支智慧手機，比蘋果高出近 2300 萬支。

美國供貨商恐下調財測

考慮到華為由美國所購買的技術與元件，美國的制裁難免衝擊這些公司業務，預計受到打擊最大的包括美光、高通、Qorvo 和 Skyworks Solutions，他們都在其年度報告中將華為列為主要客戶。

分析師稱，其他可能受到影響的是 Xilinx、博通和德州儀器。

Caso 表示，由於半導體供應鏈的很大一部分位於中國，關稅不確定性、華為的損失和報復行動的可能性，在公司等待解決方案的出台之際，供應鏈可能凍結。

他指出，在擔心禁令之下，華為儲備了大量庫存—可能達到 1 年的數量，可能需要先消耗這些庫存，零組件貨運才會恢復。當前半導體產業面臨的下行態勢，有可能會比先前預期更長、更加嚴重。

分析師：待股價打底後再買進

Caso 表示，這一切尚未導致半導體股票不具有可投資性，一旦投資人情緒糟糕到一定程度，預期股價再度下降，才是買入的好時機。

股市已反映出投資人的憂心，費城半導體指數自 4 月 24 日創下新高後，已下挫 14%。不過週二在臨時許可證消息刺激下，指數上漲 2.6%，結束了之前 3 天的跌勢。

美國半導體產業協會 (SIA) 總裁 John Neuffer 發布聲明，表示希望與政府合作，並擴大許可證的範圍，以便以不損害美國半導體產業下，達成美國的安全目標，在技術上領先全球。