蘋果6年前開價每股240美元買特斯拉 專家：這是真的！

《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 週二 (21 日) 表示，摩根士丹利臆測特斯拉 (TSLA-US) 最糟糕的情形是股價只剩 10 美元，這說法只是噱頭。

Cramer 表示，對一檔每股 200 美元的股票定一個目標價是 10 美元，「這真的是瘋了，幹麻不乾脆說 8 美元，或者 12 美元？這種說法基本上就是在說『我想紅，來討論我吧』。」

摩根士丹利週二發表一份 Adam Jonas 共同作者的研究報告，其中提到看跌的理論是建立在對特斯拉的需求隱憂和中國曝險上。

該分析報告將特斯拉基本目標定在每股 230 美元，最好的狀態則是每股 391 美元。目前特斯拉市值約 364 億美元。

Cramer 說，「要是他說最糟糕的結果是 47 美元之類的，我們還會談論他嗎？不會，但 10 元就會了。我質疑這份研究報告。」

摩根士丹利發言人拒絕回應 Cramer 的批評。

特斯拉週二股價觸及 2 年半低點，盤中跌破 200 美元，收在 205.08 美元，市值約 360 億美元。

回溯 2010 年特斯拉史上低點不及 15 美元的價格，顯然今非昔比，當年特斯拉以 17 美元 IPO 上市，不到一個月跌破 15 美元，也是該公司迄今股價最低水準。2017 年 9 月則是以將近 390 美元創下史上最高點。

今年迄今 S&P 500 漲幅約 14%，但特斯拉跌幅卻近 40%。

另一則消息是，蘋果 6 年前曾有意收購特斯拉。

Roth Capital Partners 分析師 Craig Irwin 週二表示，蘋果 (AAPL-US) 2013 年曾向特斯拉非正式收購出價每股 240 美元。

「這個消息我們已經多方面查驗過了，我非常有信心這是真的，蘋果向特斯拉出價，但不確定有沒有進入正式、書面的階段，但我從很多不同管道得知，這個消息非常有可信度。」Irwin 在財經節目《Squawk Box》上說。

蘋果和特斯拉都拒絕回應。

「如果當時蘋果有意願，那以現在價位來說，蘋果應該也會有興趣。」