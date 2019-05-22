台北‧05月21日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 171889 3481 群創 124359 2330 台積電 80043 2337 旺宏 75160 00677U 富邦VIX 74280 00632R 元大台灣50反1 71821 2409 友達 52709 2884 玉山金 47940 3037 欣興 44404 2891 中信金 42011 2883 開發金 40781 2303 聯電 39456 2888 新光金 39362 00633L 富邦上証正2 38428 3017 奇鋐 38173 2317 鴻海 36662 2834 臺企銀 35919 3049 和鑫 32656 2885 元大金 30347 2882 國泰金 29091 2886 兆豐金 26909 2890 永豐金 23641 2892 第一金 22625 2887 台新金 21025 2002 中鋼 20862 0050 元大台灣50 19815 3406 玉晶光 19726 2406 國碩 18637 1101 台泥 17994 0056 元大高股息 17584
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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