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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月21日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      171889  
3481   群創                124359  
2330   台積電               80043  
2337   旺宏                 75160  
00677U 富邦VIX              74280  
00632R 元大台灣50反1        71821  
2409   友達                 52709  
2884   玉山金               47940  
3037   欣興                 44404  
2891   中信金               42011  
2883   開發金               40781  
2303   聯電                 39456  
2888   新光金               39362  
00633L 富邦上証正2          38428  
3017   奇鋐                 38173  
2317   鴻海                 36662  
2834   臺企銀               35919  
3049   和鑫                 32656  
2885   元大金               30347  
2882   國泰金               29091  
2886   兆豐金               26909  
2890   永豐金               23641  
2892   第一金               22625  
2887   台新金               21025  
2002   中鋼                 20862  
0050   元大台灣50           19815  
3406   玉晶光               19726  
2406   國碩                 18637  
1101   台泥                 17994  
0056   元大高股息           17584
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