又一家！Qorvo：配合政策停止對華為供貨

在 Intel、高通、Xilinx、博通、谷歌陸續表示將暫停與華為合作後，射頻元件大廠 Qorvo 也於美國時間周二宣布將遵循美國政府政策，停止向華為供應產品。

Qorvo 表示因為停止向華為供應產品，所以將第一季營收預估從 7.8 億美元～8 億美元下修至 7.3 億美元～7.5 億美元，調降 5000 萬美元。至於何時能夠恢復供應，Qorvo 表示無法預測。

(圖片: AFP)

Qorvo 為全球重要射頻元件供應商之一，若華為無法向 Qorvo 拿到射頻元件，與其同等級的國際大廠剩下 Skyworks、博通與村田、TDK、太陽誘電等。但因為 Skyworks 與博通均為美企，博通已停止向華為供貨，Skyworks 停止向華為供應產品是遲早問題，除非中美貿易談判有突破性進展。

因此現在能提供高品質的射頻元件則有村田、TDK、太陽誘電等三家日系廠商。至於中國本土廠部份，漢天下、紫光展銳、慧智微電子、唯捷創芯均能供應射頻元件，不過與國際大廠相比技術落差仍有一段，恐怕只能滿足中低階手機需求，尚無法完美取代。

此外，市場對於華為未來有多少訂單能對外釋出仍有很大疑慮，最重要的關鍵在於 Google 會配合美國政府政策，一旦華為失去這強大軟體支援，勢必嚴重影響華為手機在國際市場上的銷售量。

