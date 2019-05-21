貪多嚼不爛！特斯拉遭華爾街砍目標價 一度跌破200美元

券商 Wedbush 週一下修特斯拉 (TSLA-US) 目標價，自 275 美元砍至 230 美元，理由是特斯拉的成長計畫以及公司命脈 Model 3 的美國需求狀況均令人擔心。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 報告指出，特斯拉拓展業務到保險、機器人計程車和其他科幻項目，但「該公司真正該聚焦的是提振 Model 3 的核心需求，並簡化其業務模式，且我們認為其費用結構存有不利影響。」

特斯拉週一股價早盤一度較上週五大跌 7%，為 2016 年 12 月以來首度跌破 200 美元，讓今年迄今跌幅擴大至 40% 以上。午盤又拉回 200 美元以上。

Wedbush 給予「持平」的股票評級。

Ives 認為，特斯拉很難達到自身估計的年終生產目標 (36 萬至 40 萬輛車)，「最好的狀況就是 36 萬輛至 37 萬輛，但以現在的需求水位來說，大概 34 萬至 35 萬輛更有可能。」

他補充，「特斯拉現在身處泥沼內，一方面忙著在上海蓋 Giga 3 旗艦工廠，另一方面下一代車款 Model Y 又進入打樣、藍圖的早期階段，預計 2020 年量產，同時中程範圍與基本款的 Model 3 在美國的生產又得加速，這些都面臨日益嚴重的現金緊縮和高昂費用的結構問題。」

上週馬斯克向員工發出內部電子郵件，其內容顯示公司將戮力管制費用，但 Ives 認為特斯拉面臨的是「攀聖母峰那樣的困難」，今年下半年的獲利目標將受衝擊。雖然近期特斯拉「很聰明」得籌資 27 億美元，但是特斯拉的管理階層——尤其是公司財務長由一個沒經驗者擔任——這又讓風險提高了一些。

特斯拉公司發言人沒有即時回覆置評請求。