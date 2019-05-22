追蹤買進對沖基金熱門持股 往往能夠打敗大盤

有時「從眾」可能是個能夠獲利的策略，特別是如果這些群體是由一直打敗大盤的對沖基金經理人組成的。

根據高盛 (Goldman Sachs) 對大約 855 家資產對沖基金的分析，所謂投資，往往看來這種逆勢操作的對比競賽感覺像是更好的押注，但實際上買入最熱門股票的投資人反而獲得最好的回報。在該產業總計 3.2 兆美元的資產中，對沖基金就占了 2.1 兆美元。

高盛策略師 Ben Snider 在報告中表示，「儘管熱門的對沖基金股票有著良好的回報紀錄，但投資人在評估股票前景時往往將高持股比率視為負面特徵。客戶經常要求我們將對沖基金持股比率數據納入篩選標準，表示傾向於買進『低持有度』股票，」「事實上，在過去 10 年中，對沖基金的熱門程度的有效標準一直是選擇股票而非估值。」

總體而言，高盛調查的對沖基金投資回報率今年以來已有 8%。

但是，擁有最熱門的多頭部位和最高集中度的一籃子股票的表現要好得多，18% 的回報率超過標準普爾 500 指數第 1 季的漲幅 15%。

這意味著亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US) 和微軟 (MSFT-US) 等企業在第 1 季度的收益均超過 25%。

但今年情況並非如此。

自 2001 年以來，出現在投資組合中的前 10 大股票已經超過標準普爾 61% 的股票，平均超額回報率為 0.55 個百分點。持有這些股票最多比率的基金有 63% 打敗大盤，平均超額收益率為 1.96 個百分點。

Snider 寫道，「來自對沖基金的熱門程度和估值的訊號在投資組合中特別有用，特別是長期投資者。在過去 10 年中，熱門股票通常在 3 個月和 12 個月的投資期內表現優於冷門股票。」

近日對沖基金因其高額手續費和低於市場的回報率而廣受批評。

從 HFRI 基金加權綜合指數 (HFRI Fund Weighted Composite Index) 來看，整體產業及其近 10000 支基金的收益率為 7.2%，而標準普爾 500 指數在此期間的總回報率為 18.2%。

這使挑選投資股票變得更加重要。

持有最多股票的 VIP 籃子中的其他企業包括 Alphabet (GOOGL-US)、阿里巴巴 (BABA-US)、Netflix (NFLX-US)、Celgene (CELG-US) 和 Visa (V-US)。