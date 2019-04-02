摩根大通：超過3成投資者今年將增加對沖基金配置

根據摩根大通調查，今年約有 32% 的受訪者表示，會增加對沖策略基金的配置，比重高於去年的 15%，僅 13% 的受訪者預計降低配置，而超過半數 (55%) 的受訪者表示，將維持當前配置比重。

摩根大通針對 227 個投資機構、擁有約 7,060 億美元對沖策略基金資產投資者進行調查，發現仍有超過 3 成的受訪者會增加對沖策略基金投資配置，原因在於，投資人認為對沖基金可創造超額報酬 (52%)，另有 24% 受訪者認為可多元化其投資組合，14% 認為將可獲得另類的報酬來源。

調查也發現，投資人也開始注意到經歐盟 UCITS 監管成立的對沖策略基金，69% 的投資人認為此產品將可提供較高的流動性、41% 認為其提供較低的管理費、31% 認為此產品須滿足較嚴厲的法規規範。

從資金面來看，2 月共有 16.3 億美元的資金流入對沖策略基金，其中多重策略連兩個月最受到資金的追捧，今年來流入 76.7 億美元。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示，市場多已計入聯準會鴿派消息，而英國退歐和中美貿易談判仍存在不確定性，預計未來市場將處於適度的波動環境，而對沖策略的特質是，可在健康波動環境下，將加大多空的雙向操作空間，創造超額報酬的表現。



