若美中貿易戰「全面開打」 全球經濟損失估達6000億美元

根據《彭博社》報導，美中貿易爭端愈演愈烈，彭博經濟 (Bloomberg Economics) 預估，若貿易戰全面開打，2021 年中旬，全球經濟成長恐下滑 0.6%，規模接近 6000 億美元。

5 月初，美國總統川普宣布對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，並於 5 月 10 日正式生效；中國方面不甘示弱，祭出反擊措施，自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

彭博經濟估算，假設美中維持當前的關稅措施 2 年，2021 年中旬，全球經濟成長將下滑 0.3%；若美中全面開戰，2021 年中旬，全球經濟成長將下滑 0.6%，規模接近 6000 億美元。

若美中貿易全面開戰，恐使全球經濟面臨 6000 億美元損失。(圖：翻攝自彭博)

受貿易緊張情勢影響，經濟合作暨發展組織 (OECD)於今 (21) 日發布的「經濟展望報告」中，將 2019 年全球經濟成長預測，由先前 (3 月) 的 3.3%，下修至 3.2%。

OECD 首席經濟學家 Laurence Boone 表示，經濟前景依舊疲弱，且存在許多下行風險，在貿易緊張情勢未除的情況下，全球經濟將維持低度成長。

川普日前於接受媒體採訪時指出，與中國打貿易戰，讓他「特別高興」；川普並稱，在他任內，中國休想取代美國，成為世界頭號大國。

川普說，當前中國經濟表現「不是太好」，相較之下，美國的經濟一直都很棒，「中國想超越我們」，如果美國總統是希拉蕊．柯林頓，中國經濟規模恐怕會大過美國，但現在，「他們連拉近距離都難」。