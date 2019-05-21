美中貿易戰轉機在G20峰會？外銀：川習見面和談機率不高

美中貿易戰火花四射，全球股市跟著劇烈震盪，在情勢未明的當下，外界開始聚焦 6 月底的 G20 高峰會川習二人互動，但瑞銀認為，美中兩巨頭在 G20 取得突破的可能性很低，機率僅約 20%，雙方談判破裂並開徵關稅可能性約 30%。

華為風暴讓美中貿易戰情勢越演越烈，儘管美方態度稍有軟化，對華為祭出暫緩執行禁令 90 天，但仍無法解開雙方僵局，市場開始將目光轉向下月底登場的 G20 峰會，緊盯川普、習近平能否在日本碰頭，為貿易戰帶來轉變契機。

瑞銀認為，川習在 6 月底 G20 峰會上取得突破進展可能性極低，預估 6 月和談機率僅 20%，但預估雙方可望在未來 6 個月內達成貿易協議，甚至休兵，但在達成協議前，雙方可能還有談判過程要走，談判期間可能導致市場劇烈波動。

瑞銀指出，一旦貿易談判破裂，預估市場反應恐更激烈，當美國對其他中國輸美商品加徵關稅，估計美國實際 GDP 增長可能會下降 0.75 到 1 個百分點，標普 500 指數恐大跌 10 到 15%，陸股恐重挫 20%，美元兌人民幣可能升破 7 字頭。

宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲認為，美中貿易談判期間，短期波幅將會加劇，但預期雙方最終將能達成協議。

陳致洲指出，關稅雖會損害中國，但中國政府有空間推出進一步刺激措施，抵消持久貿易爭議對經濟造成的負面衝擊，例如以經濟增長引擎內需的政策為目標；同樣地，美國經濟動力已經減弱，下一輪關稅對國內消費者及零售商造成的損害可能比過往嚴重。

整體而言，以目前情況來說，取消關稅協議的可能性最低，雙方達成協定，保留現有關稅並為未來達至最終協議提供框架，比全面爆發貿易戰的可能性較高。

